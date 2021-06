Twitter : voici comment masquer les sujets qui vous agacent

Marre de voir certains sujets ou des tweets garnis d'insultes pourrir votre fil Twitter ? Le réseau social met à disposition un outil pour masquer et filtrer les indésirables. Voici notre tutoriel pour y parvenir.

Si l'on savait déjà qu'il est possible de bloquer manuellement certains comptes afin d'empêcher ces utilisateurs de vous suivre ou de signaler des faux comptes, Twitter permet de faire le ménage au sein des sujets qui défilent sous vos yeux.

Afin d'établir une liste de mots que vous souhaitez bannir ou de hastags dont vous ne voulez pas, il convient de suivre deux étapes selon que vous utilisez Twitter sur un ordinateur ou un mobile.

Une liste à dresser

Si vous passez par un smartphone sous Android ou iOS, il convient d'abord de cliquer sur les trois petites barres en haut à gauche et de sélectionner «Réglages et confidentialité». Ensuite rendez-vous dans «Confidentialité et sécurité», faites défilé les menus jusqu'à la section «Sécurité» et choisissez «Masqué». Vous pouvez alors choisir «Mots masqués». Pour ajouter un mot ou un hashtag à cacher, appuyez alors sur «Ajouter» sur iOS ou + sur Android. Vous pourrez ici écrire un mot, une expression, un nom d'utilisateur (précédé du @ de son compte).

Attention, vous ne devez ici n'inscrire qu'une requête à chaque fois, il faudra suivre la même procédure pour chaque mot ou expression afin de dresser une liste. Une fois écrit, vous pouvez préciser si ce mot ne doit pas apparaître sur le fil d'actualité, les notifications et même préciser que cette sélection est applicable sur tout le monde ou seulement sur des personnes que vous ne suivez pas.

Si vous passez par un ordinateur, il faudra cliquez sur la section «Plus», aller dans «Paramètres et confidentialité», puis «Confidentialité et sécurité» et enfin dans «Masquer et bloquer». La procédure est ensuite la même que pour les mobiles, il faudra ici appuyer sur l'icône + pour ajouter un mot.

Cette section permet également de définir la durée du masquage. Pas défaut, celui-ci sera définitif, mais il est possible de bannir un mot, un hashtag ou un profil le temps d'une journée, d'une semaine ou d'un mois.

N'oubliez pas de cliquer sur «Enregistrer», afin que tous ces éléments soient actifs dès à présent.

Si vous décidez de ne plus masquer certains mots ou expressions de votre liste, il suffit de le sélectionner et d'appuyer sur l'icône symbolisant un petit haut-parleur barré. Le mot est alors retiré de la liste et pourra à nouveau apparaître dans vos fils Twitter.