Attention à ce réseau Wifi qui peut faire planter votre iPhone

Se connecter à un simple réseau WiFi est susceptible de paralyser votre iPhone. C'est le constat réalisé par un chercheur en cybersécurité qui a partagé sur Twitter un bug peu commun.

Carl Schou a ainsi mis en évidence une mauvaise expérience puisqu'en tentant de connecter son iPhone à un réseau WiFi nommé «%p%s%s%s%s%n», il s'est aperçu que le mobile ne parvenait plus à rejoindre aucun autre réseau WiFi, l'outil de recherche de réseaux étant totalement bloqué, comme en témoigne son tweet ci-dessous. Plusieurs internautes ont tenté la même aventure en renommant des réseaux avec cet identifiant et ont constaté le même problème. Un blocage qui ne touche toutefois pas les smartphones sous Android, précise-t-on.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3

— Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021