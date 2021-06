Des chiens-robots à la recherche de vie dans les volcans avant d'aller sur Mars

Et si le prochain Terrien à visiter Mars était un chien-robot ? Spot, de la société Boston Dynamics, est actuellement envoyé explorer des réseaux de caves au cœur de volcans pour y découvrir des traces de vie. Un exercice avant d'embarquer vers la planète rouge.

Ce projet est porté par la Nasa dans le cadre du programme BRAILLE (Biologic and Resource Analog Investigations in Low Light Environments), une branche de l'agence spatiale américaine en charge de la recherche de traces de vie dans des conditions de basse luminosité. Cette dernière vient de tweeter l'une de ses dernières aventures avec les «chiens» Spot puisqu'on peut voir sur les images un groupe de robots explorer les grottes d'un volcan. L'idée étant de tester leur déplacement dans des lieux abruptes et leur capacité de marche autonome.

#BRAILLE is collaborating with #NASA’s JPL Robotics Team, CoSTAR, to use these #bostondynamics Spot Robots and NeBula Autonomy Solutions to explore and map lava tunnel #caves and to look for signs of life! What do you think of these #Robots? Let us know below! pic.twitter.com/WKayRdxAa9

— NASA B R A I L L E (@NASA_BRAILLE) June 22, 2021