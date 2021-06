Windows 11 : voici les 5 nouveautés proposées par Microsoft

A chaque Windows sa révolution. Microsoft vient de dévoiler jeudi Windows 11. Un système d'exploitation qui sera proposé gratuitement aux utilisateurs de PC. Attendu officiellement pour cet automne, voici les 5 nouveautés qui doivent faire oublier Windows 10.

Une interface très épurée

Lancé en 1985, Windows s'est rapidement imposé comme LE système d'exploitation le plus répandu de la planète lorsque l'on parle d'ordinateurs. Les évolutions esthétiques ont été nombreuses et ce nouveau Windows 11 n'échappe pas à ce constat. Une évolution qui a d'ailleurs germé chez Microsoft depuis plusieurs années, mais qui a pris un tournant au cours de ces 18 derniers mois, explique le géant américain lors de la présentation de sa solution. La pandémie a en effet redessiné les usages du PC, où les ordinateurs du foyer mêlent désormais souvent des applications professionnelles nécessaires au télétravail.

«Créer, apprendre, jouer, travailler et surtout être connectés» ont donc été les maîtres-mots qui ont guidé l'élaboration de Windows 11, affirme Microsoft. Visuellement, l'interface s'avère très épurée avec une barre de démarrage moins fouillie que sur Windows 10, lancé quant à lui en 2015. On peut ainsi voir les icônes des applications et logiciels s'afficher dans une position centrale à la manière des dernières versions de MacOS. Exit les tuiles tournoyantes empilées de Windows 10, le système s'inspire davantage des écrans des mobiles et profite également de l'espace proposé par un écran d'ordinateur pour donner une sensation de respiration et d'organisation des icônes pour une meilleure lecture.

Esthétiquement, les fenêtres s'affichent en transparence, les bords sont arrondis et le blanc (pour la version classique de ce Windows 11) domine. Trois points de design qui contribuent largement à clarifier les choses.

Dans cette volonté d'organisation autour de la simplicité, la firme de Redmond compte également sur l'agencement de diverses fenêtres de bureau. Il est ainsi possible d'en créer à volonté et d'y ajouter les applications les plus utiles pour chaque usage.

Le bouton démarrer avec la petite fenêtre Windows affiche également quelques nouveautés de ce point de vue. On peut ainsi voir s'afficher l'ensemble des applis Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Edge...) et voir également en un clin d'œil quels documents de travail on a ouvert récemment afin de l'ouvrir en un seul clic.

L'expérience gaming en tête

Secteur important pour le divertissement sur PC, le Gaming s'affiche en bonne position dans ce nouveau Windows. Microsoft a voulu mettre en avant son écosystème Xbox. Une icône dédiée permettra d'accéder aux Xbox Game Pass mais aussi au xCloud pour jouer en streaming au catalogue de jeu même sur un PC peu puissant. Il suffira de créer ou de coupler son compte Xbox à son PC pour accéder à l'expérience, avec une interface également plus intéressante pour naviguer entre les jeux.

En outre, un système «Auto HDR» sera proposé afin d'améliorer sensiblement la qualité d'image. Même si on imagine qu'il faudra obligatoirement un écran compatible HDR pour offrir un meilleur rendu avec cette option. Enfin, la section jeux vidéo devrait permettre d'optimiser les temps de chargement (sur les PC compatibles) à la manière de ce que proposent déjà les Xbox Series X et S.

Les visioconférences optimisées sur Teams

Résultantes des confinements successifs et de la crise sanitaire, les visioconférences pour le télétravail et les appels vidéo entre amis ont explosé. Et si Zoom, Google Meets, Facetime, Webex ou WhatsApp en ont profité, c'est bien le logiciel Teams de Microsoft qui a su tirer son épingle du jeu. Le successeur de Skype sera donc tout naturellement largement mis en avant sur Windows 11.

Et pour qu'on ne s'y trompe pas, Microsoft a choisi de placer l'icône Teams au centre de la barre de recherche. Une icône qui a d'ailleurs été retravaillée avec une petite bulle et une caméra. Il est ainsi possible d'entrer en conversation audio, vidéo et d'échanger des messages avec l'ensemble de ses contacts.

Des applications Android dans Windows 11

Autre grosse nouveauté de ce système d'exploitation : l'arrivée de certaines applications sous Android. On sait que Microsoft a perdu la bataille des OS pour mobiles et son retour avorté avec Windows 10+ a finalement fait réfléchir la firme vers une inclusion de certaines fonctions d'Android. Et le groupe américain n'a pas fait les choses à moitié, puisque Windows 11 incluera nativement cette compatiblité. Le Microsoft Store va donc proposer de télécharger ces applications. L'idée étant de retrouver l'expérience commencée sur certains smartphones Android pour la poursuivre sur un PC. On peut ainsi imaginer des transferts de données accélérés entre un smartphone et un PC, transférer des contacts, voire y continuer un jeu mobile.

des widgets plus présents

Enfin, Windows 11 repense également la section widgets de son interface. L'idée est de pouvoir la personnaliser autour de ses centres d'intérêts (météo, bourse, news, agenda...) afin de s'informer sur eux en un seul clic. Un bon point, là encore inspiré des smartphones, mais qui sur Windows 11 profite d'une fenêtre tout en transparence, afin de la consulter discrètement.