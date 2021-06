Malware : Pourquoi ces 8 applications Android sont dangereuses pour votre compte bancaire

Son nom est Joker et ce malware est prêt à faire un véritable hold-up sur vos comptes bancaires. Déjà bien connu pour avoir sévi dans plusieurs applications Android proposées sur le Google Play Store, huit nouvelles applis sont pointées du doigt.

Et si Google a d'ores et déjà fait le ménage parmi elles sur son magasin d'applications en ligne, il demeure important de vérifier si celles-ci n'ont pas été téléchargées et activées sur votre smartphone ou celui de vos proches. Ces huit applis mobiles sont souvent des messageries instantanées ou des scanners.

Ainsi : SMS Free, Auxiliary Message, Fast Magic, Super Message, Go Messages, Super SMS, CamScanner, Element Scanner et Travel Wallpapers sont toutes dangereuses. Et si celles-ci apparaissent sur l'écran d'un smartphone, une suppression rapide est obligatoire. Vérifiez également dans vos paramètres et/ou réglages -selon les smartphones- si la ligne qui concerne l'une de ces applications n'est plus visible. Dans le doute, procédez à une réinitialisation des réglages d'usine du mobile.

Un logiciel malveillant redoutable

La malware (logiciel malveillant) Joker est en effet redoutable. Il agit comme un véritable espion sur le mobile où il est installé. Ce sous-programme caché peut en effet scruter le contenu de votre mobile, se rendre sur certaines pages web seul et vous abonner à des offres payantes à vos dépens. Surtout, dans le cas où Joker peut accéder à des informations sensibles comme celles de votre compte en banque, le pire peut alors arriver en permettant à un cybercriminel de faire un ou des virements destinés à vider votre portefeuille en ligne.

Si Google part à la chasse aux applications frauduleuses quotidiennement, la firme de Mountain View met en garde les utilisateurs de son Play Store et appelle d'abord à la méfiance. Il est ainsi conseillé de ne télécharger que les applications officielles. En cas de doute sur une application, il est notamment recommandé de regarder sa fiche descriptive mais aussi de voir quel en est le développeur, si celui-ci propose déjà d'autres applications connues et bien appréciées, de vérifier les commentaires sur l'application (un seul mot élogieux ne suffit pas). N'hésitez pas également à faire un petit tour du Web en recherchant le nom de l'application afin de voir si celle-ci est référencée avec des retours positifs ou pas.