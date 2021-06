Parrot dévoile un drone inspiré d'une mante religieuse

La société française Parrot vient de dévoiler ce mercredi Anafi AI. Un drone dont le design est inspiré d'une mante religieuse. L'objet volant doit reprendre le flambeau du quadricoptère Anafi lancé en juin 2018 et qui s'inspirait quant à lui d'une abeille.

Anafi AI apporte son lot d'innovations à commencer par le fait de fonctionner avec le réseau 4G et non plus en WiFi afin de permettre à l'engin de voler sans réelle limite de connexion. Et même -pour les pays autorisant le vol à distance sans devoir garder le drone en vue- de le piloter à plusieurs kilomètres à la ronde. Ce petit drone peut d'ailleurs fonctionner avec toute les nanoSIM du marché et ne nécessite pas un abonnement particulier pour prendre son envol. Un simple smartphone ou une tablette suffisent pour le contrôler.

Mais c'est surtout sa caméra embarquée qui fait d'énormes progrès puisque celle-ci est compatible 4K HDR 10, pour filmer même dans des conditions de contre-jour. Celle-ci s'appuie sur un capteur de 48 Mpixels. La caméra est également entièrement motorisée et rotative et permet de pivoter jusqu'à plus ou moins 90 ° en hauteur, sans qu'il ne soit besoin d'orienter le drone.

De plus, cette caméra principale est épaulée par des caméras stéréo. «Celles-ci s'inspirent du sens naturel qu'ont les insectes et les oiseaux pour éviter les obstacles en vol, de sorte qu'elles permettent à l'Anafi AI de voler de manière autonome», explique Henri Seydoux, patron de Parrot.

Le drone doit également permettre de dresser des images en 3D de ce qu'il est capable de filmer, afin de fournir un rendu précis pour la photogrammétrie. Parrot insiste d'ailleurs sur le fait que son nouveau drone est un appareil essentiellement tourné vers les professionnels et possède un niveau de technologie qui ne le destine pas au grand public, contrairement au petit drone Anafi sorti en 2018.