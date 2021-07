Lunettes : les opticiens misent sur la réalité augmentée pour choisir sa monture

La réalité augmentée s'impose petit à petit dans les commerces. Après H&M pour la mode, Ikea pour les meubles et L'Oréal pour les cosmétiques, la marque Krys a imaginé un parcours client inédit pour trouver une paire de lunettes sur mesure. CNEWS a pu le découvrir dans le magasin pilote basé près de La Défense à Nanterre (Hauts-de-Seine) et en apprendre plus sur l'inclusion des nouvelles technologies.

Car l'opticien d'aujourd'hui ne se contente plus de la simple ordonnance tendue par son client. C'est iPad Pro en mains et appuyé par un ordinateur qu'il reçoit et conseille. En s'appuyant sur la technologie de reconnaissance faciale Face ID d'Apple, la chaîne de magasin Krys a développé une application maison qui permet de détailler le visage d'un client afin de lui conseiller le type de montures le plus indiqué en rapport avec la morphologie de son visage.

Un travail de visagiste

Il suffit de quelques secondes, le temps de pivoter le visage de gauche à droite, pour que la machine analyse les contours et fasse un travail de visagiste. On peut alors voir s'afficher directement différentes formes de paires de lunettes que l'on peut virtuellement faire défiler en temps réel sur son visage, avec une courte vidéo à l'appui pour mieux se regarder. Ce système tient notamment compte des tenants des lunettes au niveau des branches et du pont (partie passant au dessus du nez) afin d'assurer une position optimale.

Si plusieurs chaînes d'opticiens proposent à l'heure actuelle des services liés à la réalité augmentée, le magasin pilote de Krys propose ici une expérience plus complète en misant sur l'«ultra-personnalisé». Un parcours d'une vingtaine de minutes permet en effet de mieux connaître sa vue avant de passer à l'achat d'une monture. Dans le cas présent, l'outil va d'abord vérifier si la prescription de l'ophtalmologue ne comporte pas une erreur dans la saisie des mesures.

Améliorer le confort visuel

Le client va ensuite indiquer dans quels cas il doit utiliser ses lunettes (cadre professionnel, loisirs...), est-il confronté à des écrans toute la journée ? Effectue-t-il un travail où la poussière est présente ? Quelle capacités visuelles ont ses yeux ? «L'idée ici est de trouver le verre le plus adapté à sa vue, mais aussi à ses activités et habitudes. La réalité augmentée va notamment permettre d'affiner les choix de montures pour améliorer le confort visuel», explique Hafid Kouche, opticien. Le client pourra d'ailleurs passer à une étape plus technique où l'iPad Pro va relever une série de mesures pour permettre de fabriquer des verres adaptés à la monture.

«On pourrait croire que ce parcours est long, mais en réalité il ne dure pas plus de vingt minutes avec l'opticien. Cela fait gagner du temps car très rapidement le client se retrouve avec un choix de quatre à cinq paires de lunettes à essayer. Nous pouvons même envoyer les suggestions et la vidéo de la séquence en réalité augmentée au client pour qu'il la partage avec des personnes qui ne seraient pas présentes en boutique, afin de solliciter leur avis», résume Hafid Kouche.

Actuellement testée dans ce magasin depuis plusieurs semaines, ce parcours devrait être déployé prochainement dans la plupart des magasins Krys, qui en compte 915 dans son réseau. Une expérience qui témoigne de la place grandissante de la réalité augmentée en boutique, l'idée étant d'offrir une expérience interactive pour les clients qui se rendent en boutique et de recevoir des conseils personnalisés. Amazon a récemment ouvert un salon de coiffure permettant de voir le rendu d'une teinture, tandis que L'Oréal s'est aussi lancé dans le maquillage virtuel.