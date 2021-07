Voici les 20 plus belles plages du monde, selon Instagram

Vous ne savez pas encore où poser votre serviette de bain cet été ? Pour vous y aider, le site britannique Money.co.uk, a dévoilé récemment, le classement des plages les plus populaires sur Instagram. Si la plus belle plage au monde se trouve en Asie et plus précisément en Indonésie, la bonne nouvelle est que l'Europe truste la moitié du palmarès.

Diffusé le 14 juin par le site anglais d'experts en produits financiers Money.co.uk, ce classement a été réalisé en analysant plus de 26 millions de hastags Instagram associés aux plages du monde entier, leur emplacement et la longueur de chaque plage. Ensuite, le site Money.co.uk a utilisé les données de hastags Instagram pour trouver combien de photos étaient associées à chaque plage et divisé par le nombre de mètres que couvre la plage pour trouver laquelle avait le plus de photos prises par mètre.

Résultat, la plus belle plage au monde est celle de Kelingking située sur l'île de Nusa Peda, à Bali, en Indonésie. Elle est arrivée largement en tête du palmarès, avec 4.227 photos par mètre de plage, suivie de celle de Bondi, à Sydney en Australie avec 1.776 clichés par mètre. Puis à la dernière place du podium, on trouve l'étendue de sable de Railay, à Krabi en Thaïlande, celle-ci totalisant 587 clichés par mètre de plage.

Malgré l'absence de plages européennes dans le trio de tête, celles-ci représentent toutefois dans le classement, la moitié des plus belles étendues de sable du monde. A noter l'absence totale de plages françaises dans ce palmarès.

Voici donc les 20 plus belles plages du monde, selon les utilisateurs du réseau social de partages de photographies.

plage de kelingking, nusa penida, bali, indonésie (80 mètres - 4.227 photos par mètre)

Sacrée plus belle étendue de sable du monde, cette plage balinaise ne s'étend que sur 80 m mais pour chaque mètre, elle a totalisé plus de 4.227 clichés postés sur Instagram. Elle est célèbre pour ses falaises en forme de Tyrannosaurus Rex et la beauté de son sable blanc et ses eaux turquoise.

Plage de bondi, sydney, australie (1.000 mètres - 1.776 photos par mètre)

Située dans la banlieue de Sydney, cette plage en forme de croissant est connue pour être le paradis des surfeurs, mais elle fait également le bonheur des habitants de la ville australienne la plus peuplée, qui viennent s'y rafraîchir et s'y baigner. Longue de 1.000 m, elle compte 1.776 photos partagées sur Instagram par mètre de sable fin. Tirant son nom du mot aborigène «Bondi» qui signifie «l'eau qui se brise sur les rochers», elle dispose d'un paysage naturel époustouflant de beauté, dans une ambiance urbaine animée.

plage de railAy, krabi, thaïlande (450 mètres - 587 photos par mètre)

Baignée par les eaux couleur jade de la mer d'Andaman, cette anse paradisiaque de la ville côtière de Krabi reste encore bien préservée car elle n'est accessible qu'en bateau. Bordée de pitons karstiques à la végétation luxuriante, elle étire son sable blond immaculé sur 450 m de long. Par mètre, le site Money.co.uk a répertorié 587 images de cette plage sur Instagram.

plage de tropea, calabre, italie (115 mètres - 423 photos par mètre)

Première plage européenne à se classer dans le palmarès, elle se situe dans le sud de la péninsule italienne sur la bien nommée «Costa degli Dei», en français «Côte des Dieux». Elle est entourée d'un paysage grandiose avec ces falaises spectaculaires sur lesquelles est accrochée la vieille ville de Tropea. Les eaux cristallines de la mer Tyrrhénienne participent à l'enchantement de cette plage calabraise sublime qui fait le bonheur des locaux ainsi que des touristes. Pour chaque mètre de sable fin, il y a 423 photos avec le hastag de la plage de Tropea.

plage de navagio, zante, grèce (182 mètres - 403 photos par mètre)

Considérée comme le joyau de l'île grecque de Zante, située dans la mer Ionienne, à l'est d'Athènes, cette plage est l'une des plus belles du pays grâce à la couleur de ses eaux turquoise et de son site naturel exceptionnel. Elle doit son nom grec «Navagio», qui signifie «Naufrage» en français, au fait qu'un bateau qui faisait de la contrebande de cigarettes s'y soit échoué en 1983. Rongé par la rouille, sa carcasse est à moitié enfouie dans le sable, ce qui contribue à la beauté fascinante de cette crique bordée de falaises abruptes.

baie de hanauma, hawaï, états-unis (570 mètres - 345 photos par mètre)

Située dans le parc naturel Hanauma, à l'extrême sud-est de l'île d'Oahu, cette baie est un sanctuaire géré par l'Etat d'Hawaï. Cette réserve naturelle avec sa plage est connue pour la qualité de ses eaux transparentes, ses coraux et la faune sous-marine qui s'y épanouit. C'est l'endroit privilégié pour tous les amateurs de plongée.

plage de tenby north, pembrokeshire, pays de galles, royaume-uni (770 mètres, 343 photos par mètre)

Tenby est une petite et charmante cité balnéaire galloise qui possède les trois plus belles plages du Pembrokeshire, région connue aussi sous l'appellation de «La Terre de la magie et de l'enchantement». Sur Instagram, c'est la superbe plage de Tenby North qui s'est faite remarquée parmi celles que compte la cité côtière. Sa beauté naturelle est accentuée par le charme des façades pittoresques et colorées des maisons de la ville qui surplombent l'étendue de sable. De plus, cette plage de Tenby se distingue par la qualité de son eau, la sécurité et l'accès de ses usagers et sa gestion environnementale.

praia do camilo, lagos, portugal (100 mètres - 325 photos par mètre)

Avec son sable doré et ses eaux cristallines bleu azur, c'est l'une des plages emblématiques de l'Algarve. Nichée entre des falaises entrecoupées, l'accès à la plage de Camilo se fait par un escalier en bois de quelques 200 marches, ce qui participe à la magie du lieu.

plage de boulders, le cap, afrique du sud (420 mètres - 323 photos par mètre)

Contrairement à toutes les autres plages du classement, celle de Boulders est peuplée non pas de baigneurs vêtus de maillot de bains mais d'une colonie de manchots du Cap. Espèce animale en voie de disparition, elle peut être observée au plus près dans ce lieu unique, espace naturel protégé au sable blanc parsemé de blocs de granit et aux eaux saphir. Près de 60.000 visiteurs s'y pressent par an pour les photographier, ce qui rapporte des fonds pour leur protection.

plage de blue point, ungasan, bali, indonésie (105 mètres - 287 photos par mètre)

Située sur l'île de Bali, elle est appelée également plage de Suluban. Plage à l'atmosphère unique, c'est un spot bien connu des surfeurs, des photographes et des amoureux de la nature. Secrète car bien cachée, l'accès se fait par des escaliers qui descendent le long de la falaise calcaire et après avoir traversé une grotte à moitié accroupi, on se retrouve sur la plage avec une magnifique vue sur l'océan Indien.

cala saona, formentera, espagne (140 mètres - 282 photos par mètre)

Située sur Formentera, la plus petite île des Baléares, la crique de Cala Saona est la première plage espagnole à se hisser dans ce classement. C'est l'une des plages les plus belles et plus célèbres de cette île à l'atmosphère paisible. La clarté de son eau turquoise et son sable blanc immaculé rendent le lieu idéal pour toutes les activités de baignade et surtout de plongée en apnée.

plage de margate, kent, angleterre, royaume-uni (200 mètres - 265 photos par mètre)

Endroit rêvé pour se détendre et s'amuser en bord de mer, cette plage possède tout le charme d'une station balnéaire anglaise typique. Elle comprend une piscine d'eau de mer qui se remplit à marée haute, des manèges et d'autres attractions foraines comme les salles de jeux. Disséminés sur le front de mer, de nombreux restaurants et pubs accueillent tout au long de la journée, les visiteurs et les locaux à la recherche d'un verre ou de spécialités de fruits de mer.

cala goloritzè, baunei, sardaigne, Italie (166 mètres - 248 photos par mètre)

Inscrite depuis 1995 au patrimoine naturel mondial de l'Unesco, il s'agit de l'une des plus belles plages italiennes. Située sur la côte orientale de la Sardaigne, cette petite crique secrète se mérite car elle est difficile d'accès, on y parvient principalement à pied, après une marche d'une heure et demie. De plus, l'entrée de ce paradis aux eaux transparentes y est payante - moyennant 6 euros - et le nombre de personnes y est limité à 250 par jour, afin de préserver son environnement naturel.

plage FReedom, phuket, thaïlande (300 mètres - 247 photos par mètre)

Surnommée «la perle de Phuket», cette plage bordée de cocotiers est facilement accessible par la mer depuis Patong ou de manière plus compliquée en empruntant un sentier à travers la forêt tropicale qui entoure cette étendue de sable idyllique. Ses eaux translucides sont parfaites pour pratiquer la plongée en apnée.

cala gat, cala ratjada, maJorque, espagne (40 mètres - 246 photos par mètre)

Située sur la côte orientale de Majorque, dans les Baléares, cette très jolie petite crique aux eaux calmes et turquoises est entourée de pins et de rochers qui lui donne son caractère sauvage. Cependant, elle est en été malheureusement victime de son succès et il est difficile d'y trouver un coin libre pour étendre sa serviette de plage.

plage de Kitsilano, vancouver, canada (473 mètres - 246 photos par mètre)

Surnommée affectueusement «Kits Beach» par les habitants de Vancouver, cette grande étendue de sable est également très appréciée des touristes de passage car elle offre tout un panel d'activités sportives et de loisirs ainsi que des espaces pour pique-niquer et même une piscine d'eau salée en plein air. La plage de Kitsilano est l'endroit idéal pour se détendre, jouer, faire du sport ou tout simplement profiter de la vie en plein air.

plage de lanikai, hawaï, états-unis (804 mètres - 246 photos par mètre)

Située sur l'île d'Oahu, cette sublime étendue de sable blanc et fin est la plage rêvée pour bronzer, nager ou faire de la plongée en apnée dans ses eaux cristallines et calmes. Relativement isolée et d'accès difficile, Lanikai Beach reste peu fréquentée ce qui fait de cette véritable carte postale tropicale, un lieu tranquille et idyllique.

plage de bal harbour, miami, états-unis (1.360 mètres - 239 photos par mètre)

Faisant face à l'océan Atlantique, la plage de Bal Harbour est située à l'est de la ville de Miami et se niche au nord de la presqu'île de Miami Beach. Plus sauvage et beaucoup plus calme que celle de Miami Beach, située plus au sud, c'est l'endroit parfait pour la baignade en famille grâce à ses eaux chaudes et turquoise et son sable fin d'une grande propreté.

plage de durdle door, dorset, angleterre, royaume-uni (1.040 mètres - 233 photos par mètre)

Abritant l'emblématique arche de pierre, cette plage du sud de l'Angleterre est l'un des sites touristiques les plus populaires du Dorset. Il s'agit de l'unique plage du classement à ne pas être faite de sable fin mais d'un mélange de galets et de sable. En été, elle est très appréciée des nageurs et des plongeurs en apnée, mais attention la baignade n'est pas surveillée. Cette plage magnifique est idéale pour se relaxer autour d'un pique-nique, tout en profitant du paysage spectaculaire.

plage de sitges, barcelone, espagne (252 mètres - 175 photos par mètre)

Située à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Barcelone, la plage de la station balnéaire de Sitges est l'une des destinations favorites des Barcelonais. Prisée également par les touristes, cette plage familiale par excellence bénéficie d'une très bonne desserte en transports depuis la capitale catalane. Par ailleurs, la petite ville de Sitges compte pas moins d'une quinzaine de plages à destination de tous les publics.