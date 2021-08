TikTok devient l'application la plus téléchargée au monde et détrône Facebook

Pendant la pandémie, TikTok a trouvé un public plus large. Jusqu'ici plébsicitée par les adolescents principalement, la plate-forme de partage de vidéos est désormais l'application la plus téléchargée au monde, devant Facebook et ses services de messageries.

Le classement, révélé par le cabinet spécialisé App Annie, montre que TikTok est arrivé en tête des téléchargements l'année dernière. L'application détenue par le groupe chinois ByteDance devance à la fois Facebook, Whatsapp, Instagram et Messenger. Snapchat et Telegram arrivent ensuite.

Ce succès intervient peu de temps après une période plus difficile pour TikTok, lorsque Donald Trump, ex-président américain, a tenté de faire interdire l'application aux Etats-Unis. Fin 2019, la plate-forme a été visée par plusieurs décrets qui l'accusaient de servir à espionner les Américains pour le compte de Pékin.

En juin dernier, le successeur de Donald Trump, Joe Biden, a néanmoins révoqué ces décrets, tout en demandant à son administration d'enquêter sur les risques réels posés par les applications internet détenues par certaines puissances étrangères. TikTok ne semble pas avoir pâti de la situation puisque la plate-forme de vidéos revendique près de 700 millions d'utilisateurs mensuels à travers le monde.

A ce niveau-là, l'empire de Mark Zuckerberg garde une avance puisque plus de 3,5 milliards de personnes utilisent au moins un de ses quatre services, à savoir Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, tous les mois. L'influence de TikTok est néanmoins palpable puisque d'autres réseaux, notamment Instagram, ont copié le format de vidéos courtes et personnalisables qui a fait son succès.