Pass Sanitaire : que deviennent vos données après un contrôle ?

Vous les croisez sans doute tous les jours, munis de leur mobile et application TousAntiCovid Verif allumée. Restaurateurs, cafetiers, contrôleurs de la SNCF... Tous voient s'afficher les données de votre pass sanitaire, mais celles-ci sont-elles conservées ?

Alors que les Français s'interrogent sur les données visibles par les vérificateurs de pass sanitaires, nombreux sont ceux qui s'inquiètent également de voir leurs données conservées pour obtenir des informations personnelles sur les clients qui les visitent. En effet, sur TousAntiCovid Verif apparaissent nom, prénom et date de naissance, en plus de la mention d'un pass sanitaire valide. Les informations sont restreintes à l'essentiel, explique ainsi IN Groupe, la société qui a développé l'application et qui appartient à l'Etat.

Disponible sur iOS et Android pour les professionnels, TousAntiCovid Verif ne stocke en réalité aucune donnée. «Elles ne sont traitées qu'une seule fois, lors de la lecture du justificatif» contenu dans le QR Code, assure ainsi un décret du 7 juin 2021, portant sur l'application. A l'essai, cette application que vous pouvez télécharger également pour en faire l'essai, ne révèle effectivement que le strict nécessaire.

Une amende de 45.000 euros en cas de réutilisation

Et gare aux vérificateurs qui tenteraient de faire une capture d'écran pour conserver la trace d'un QR Code et de ses données : «La capture d'écran n'est pas autorisée lors de l'utilisation de l'application TousAntiCovid Verif. En cas de non-respect de cet avertissement, vous vous exposez aux sanctions prévues par la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, article 40 et suivants», met en garde l'application que CNEWS a testé pour vous dans ce cas précis.

En clair, le fait de conserver ces données ou de les revendre est passible d'une amende de 45.000 euros.

D'autres dispositifs que TousAntiCovid Verif sont également proposées sur les magasins d'applications. Ceux-ci n'étant pas officiels, il n'est pas impossible que le système de QR Code puisse y lire d'autres données incluses dans votre pass sanitaire, à l'instar du type de vaccin utilisé, ou du test (PCR ou antigénique) et de sa date de passage. Des données que les autorités de contrôle des frontières peuvent voir par exemple avec une autre application, l'idée étant notamment de voir si le vaccin est reconnu par le pays d'accueil.