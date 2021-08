L'Apple Watch Series 7 aurait droit à un nouveau design

Outre les nouveaux iPhone 13 et 13 Pro qui devraient être dévoilés courant septembre, Apple devrait également révéler l'Apple Watch Series 7. Une nouvelle génération pour la montre connectée la plus vendue au monde qui devrait hériter d'un nouveau lifting.

Selon le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, la firme à la pomme aurait redessiné le boîtier qui habille l'Apple Watch dont l'année marquera l'arrivée de la 7e génération. Si depuis ses débuts, la montre intelligente d'Apple a connu de légers liftings, la version 2021 pourrait être revue de manière significative, avec un design plus proche des derniers iPhone 12 qui abandonnaient les bords ronds pour des tranches anguleuses et plates.

Un écran plus grand

Parallèlement, ce design permettra d'étirer légèrement l'écran, puisque les deux tailles de boîtier proposées passeront respectivement de 40 à 41 mm et de 44 à 45 mm, croit savoir Bloomberg. Ces informations concernant la future montre d'Apple restent toutefois non confirmées par l'entreprise californienne qui a pour habitude de transmettre les siennes lors de ses fameuses keynotes. Autre point écarté par Bloomberg, le projet d'ajouter un capteur de température corporelle ou un autre permettant de mesurer la glycémie ne serait finalement pas d'actualité pour la version 2021 de l'Apple Watch.

Toujours très médiatisée, la conférence de rentrée devrait avoir lieu dans le courant du mois de septembre. Elle sera l'occasion de présenter la nouvelle famille d'iPhone 13 et 13 Pro et peut-être de nouveaux AirPods, selon les indiscrétions des médias spécialisés. L'Apple Watch n'avait pas reçu de nouveau design depuis la série 4 en 2017 en arborant un boîtier légèrement plus fin que le modèle d'origine dévoilée en 2015.