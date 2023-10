Noël 2023 : voici les 6 meilleures montres connectées de l'année

Avec un chiffre d'affaires estimé à 41,7 milliards d'euros en 2023 (contre 38,1 milliards en 2022) dans le monde selon Statista, les ventes de montres connectées poursuivent leur ascension. Et Noël promet encore d'être un moment de choix pour s'en offrir ou en offrir. Voici les modèles que nous vous conseillons.

Les tarifs mentionnés sont basés sur les prix publics conseillés et ne tiennent pas compte des promotions proposées par les vendeurs.

Apple Watch Series 9

Star des montres connectées, même chez des personnes ne possédant pas d'iPhone, les Apple Watch comptent parmi les modèles les plus vendus au monde. Cette 9e génération devrait suivre la tendance, Apple ayant subtilement revu la précédente série. L'écran est tout d'abord deux fois plus lumineux, mais ne fait pas plonger pour autant son autonomie qui dépasse facilement les 24 heures (pour un usage classique). Plus rapide, elle offre une bonne réactivté lors de l'usage de multiples applications. On relève aussi l'ajout de la fonction «Toucher deux fois» qui invite à tapoter son index avec son pouce (depuis la main porteuse de la montre) pour interagir avec certaines applications (répondre à un appel, lancer un chrono...). Pour le reste, cette montre conserve l'essentiel des fonctions du modèle Series 8. Sa réputation n'est plus à faire, c'est un must-have.

Apple Watch Series 9, Apple, à partir de 449 euros.

Samsung Galaxy Watch 6

En cette fin d'année 2023, Samsung a choisi d'uniformiser sa famille de montres connectées. Ainsi la Galaxy Watch 6 accueille toujours l'ensemble des fonctionnalités de suivi des activités sportives, tandis que le fabricant sud-coréen propose toute une famille de cadrans pour coller à votre identité. Cette année, les nouveautés sont davantage à découvrir du côté du suivi du sommeil. Samsung a repensé son interface pour indiquer la durée totale de sommeil, le cycle de sommeil, l'heure de réveil, la récupération physique et mentale et permet même de suivre dans le détail la régularité des heures de sommeil. Là encore l'écran est plus lumineux que la version 2022, tandis que cette Galaxy Watch 6 arbore un écran légèrement plus grand pour un boîtier plus fin. Un modèle élégant.

Galaxy Watch 6, Samsung, à partir de 319 euros.

Google pixel watch 2

A l'image de ses smartphones Pixel, Google s'investit dans les montres connectées et renouvelle cette année encore ses modèles. La Pixel Watch 2 vient donc améliorer la première génération apparue en 2022. Un modèle tout en rondeurs mais joliment fini, doté d'un écran pratique, lisible et moins gourmand en énergie. On parle ici d'une montre qui peut dépasser les 24 heures d'autonomie. Là encore Google mise sur un appareil très polyvalent, qui s'inclut bien à son OS Android. On apprécie également les six mois d'abonnement offerts à son offre FitBit Premium, pour un suivi d'activité et du sommeil précis, accompagnés de nombreux conseils.

Pixel Watch 2, Google, à partir de 399 euros.

Withings Scanwatch 2

Les Français de Withings ne comptent pas rater le coche de Noël et proposent eux aussi leur montre phare qui allie les codes de l'horlogerie traditionnelle à ceux du suivi high-tech. La Scanwatch 2 est avant tout un modèle hybride qui offre l'avantage d'une autonomie de 30 jours, tout en promettant un suivi de votre activité et de votre sommeil. Electrocardiogramme, taux d'oxygène dans le sang, suivi de la fréquence respiratoire et variation de la fréquence cardiaque... Elle introduit aussi le «TempTech24/7» pour un suivi de la température corporelle et même un suivi menstruel pour les femmes. Une belle démonstration du savoir-faire tricolore.

Scanwatch 2, Withings, 349,95 euros.

Garmin Venu 3

S'adressant d'abord aux passionnés de sport et de fitness notamment, la Venu 3 de Garmin est une montre pensée pour bouger et même coacher votre sommeil. La marque américaine met en vente une montre à la fois robuste, précise et légère et complétée par une panoplie de capteurs. Des fonctions intéressantes permettent de connaître les bénéfices de l'entraînement et le temps de récupération, et il est même possible de suivre les effets de la méditation. 30 applications sportives intégrées complètent sa panoplie. Il est même intéressant de noter son accessiblité, puisque les personnes handicapées en fauteuil roulant peuvent mesurer les poussées quotidiennes et les changements d'inclinaison. A cela s'ajoute 14 jours d'autonomie. Une réussite.

Venu 3, Garmin, à partir de 499,99 euros.

polar ignite 3 titanium

Fine, élégante et design, la nouvelle montre Polar n'est reste pas moins solide et légère. Deux qualités que l'on doit au titane utilisé pour son cadran. La Ignite 3 Titanium est une édition spéciale en cette fin d'année d'une montre déjà lancée l'an passé. Un objet appréciable pour les sportifs qui disposent de nombreuses fonctions utiles. On compte ainsi un GPS double fréquence, plus de 150 profils sportifs, le guidage en temps réel, le suivi de la température corporel... qui s'ajoutent à tout ce qui se fait de mieux en matière de capteurs d'activité. Comme ses concurrents, le suivi du sommeil est encore présent. On salue aussi son autonomie de cinq jours complets avant de passer par la case recharge.

Ignite 3 Titanium, Polar, à partir de 369,90 euros.