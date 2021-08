Le secteur du porno bientôt au cœur des cryptomonnaies ?

L'industrie du porno devrait contribuer à faire bondir encore le cours des cryptomonnaies. Le secteur devrait opter bientôt pour des facilités de paiement via les monnaies électroniques afin de sortir du modèle financier traditionnel.

On sait que les acteurs du secteur de la pornographie avaient contribué à faire exploser les ventes de VHS en leur temps, puis des DVD et des Blu-ray, tout comme l'usage du minitel et les achats par carte de crédit en ligne sur Internet. Les cryptomonnaies, dont les cours se sont envolés cette année, pourraient également connaître un nouveau boom grâce à l'arrivée de cette industrie mondiale et tentaculaire.

Une arrivée qui pourrait s'accélérer dans les prochains mois, en raison d'une série de problèmes survenus avec les banques traditionnelles dernièrement. En atteste, le choix de la plate-forme OnlyFans qui avait annoncé courant août bannir les contenus sexuels avant de rétropédaler quelques jours suivants. En cause : la peur de perdre le soutien de banques et opérateurs de paiements qui «menaçaient de couper les ponts par crainte de voir leur réputation entachée».

Cet épisode marque les prémices d'un basculement vers les cryptomonnaies qui permettrait au secteur d'assurer son indépendance financière, alors que les banques sont de plus en plus réticentes à s'afficher comme partenaires, selon les experts du secteur.

DES RISQUES POUR LES CONTENUS ILLÉGAUX

Le très médiatisé revirement d'OnlyFans sur la question du porno ces dernières semaines «a fait plus pour nous que la plus chère des campagnes marketing. Cela va multiplier l'élan pour les solutions de paiement cryptographiques et alternatives», assure à l'AFP Jeff Dillon, directeur du développement chez Nafty, une plate-forme de cryptomonnaies réservée à l'industrie du X.

Même vision du côté de Dominic Ford, fondateur de JustFor.Fans, un rival d'OnlyFans qui accepte le bitcoin : «si la cryptomonnaie ne représente qu'une petite fraction des transactions sur notre plate-forme, en raison d'un processus lourd, cette part pourrait gonfler rapidement si les plus populaires outils de transfert d'argent s'adaptent», explique-t-il en substance.

Récemment, plusieurs sites proposant du contenu pornographique ont toutefois fait l'objet d'enquête sur des suspicions de pornographie juvénile sur OnlyFans ou de revenge porn sur Pornhub. Et l'arrivée des cryptomonnaies pourraient comporter le risque d'attirer des clients «recherchant l'anonymat pour des raisons immorales».