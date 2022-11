FTX : pourquoi ce champion des cryptomonnaies s'est-il effondré ?

Il n'aura fallu que quelques jours pour assister à l'effondrement de FTX, l'une des principales plates-formes d'échanges de cryptomonnaies. Cette société américaine a annoncé son dépôt de bilan vendredi. Mais comment une entreprise qui pèse plusieurs milliards d'euros peut-elle chuter du jour au lendemain ?

Un dépôt de bilan qui sonne comme un coup de tonnerre sur les cryptomonnaies. En moins d'une semaine, FTX, le deuxième acteur mondial en matière d'échanges de monnaies électroniques, a déposé le bilan ce vendredi 11 novembre. Et son jeune patron âgé de 30 ans, Sam Bankman-Fried a vu disparaître sa fortune, pourtant estimée à plus de 16 milliards de dollars, rapporte Bloomberg.

On imagine que Hollywood se chargera d'en faire un film, à l'image de The Big Short (2015) qui s'intéressait à la crise des subprimes de 2008. Et pourtant, le scandale qui entoure la chute de FTX est encore flou sous de nombreux aspects. Comment une société brassant des milliards d'actifs en cryptomonnaies et considérée jusqu'à présent comme l'une des plus sécurisée au monde sur ces devises, a pu «disparaître» du jour au lendemain ?

Vendredi, FTX s'est mise volontairement sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites dans le but de restructurer ses dettes, sous la supervision d'un tribunal. Une procédure proche du dépôt de bilan en France.

Des investissements «extrêmement risqués»

Toutefois, The Wall Street Journal ainsi que d'autres médias américains affirment que «Sam Bankman-Fried aurait utilisé plus de la moitié des 16 milliards de dollars de capitaux déposés par ses clients pour financer sa propre société cryptofinancière Alameda, basée aux Bahamas». Problème, Alameda aurait investi pour près de 10 milliards de dollars dans des investissements jugés «extrêmement risqués».

Un point qui aurait précipité la chute de Sam Bankman-Fried et, par conséquent, de FTX. D'autant qu'il est interdit aux Etats-Unis d'utiliser l'argent de ses clients pour spéculer pour son propre compte. Une des résultantes, notamment, de la crise financière de 2008.

«Quand vous mélangez l'argent de clients, un manque de transparence, des emprunts contre cet argent et du courtage, les investisseurs en font les frais», avait prévenu sur la chaîne CNBC, Gary Gensler, président de la SEC, le gendarme américain des marchés financiers.

Les derniers jours de FTX cette semaine n'ont ensuite été qu'une plongée en enfer. Binance, son principal concurrent, avait annoncé dimanche dernier vendre une cryptomonnaie liée au groupe FTX, avant de partager son intention de racheter FTX.com mardi pour enfin se rétracter mercredi. Parallèlement, l'équipe de NBA Miami Heat a annoncé que son stade, la FTX Arena, allait être rebaptisé et qu'elle était ouverte à de nouveaux sponsors.

Un coup dur pour le secteur des cryptomonnaies, cette chute ayant notamment perturber le cours du bitcoin, qui a perdu vendredi 5,75% à 16.784 dollars, son plus bas depuis novembre 2020.

Les investigations sont toujours en cours à la SEC qui sera chargée de lever le voile sur ce nouveau scandale financier.