QuitMyJob : filmer sa démission, la nouvelle tendance sur TikTok

Alors que les démissions se succèdent aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie, une nouvelle tendance explose sur TikTok : filmer puis poster l’annonce et les explications de cette rupture via le hashtag #QuitMyJob.

Lancée il y a plus d’un an sur le réseau social avec le hashtag #QuitMyJob, cette nouvelle tendance cumule plus de 124 millions de vues. Au-delà de l’aspect théâtral, la démarche permet également de dénoncer certaines pratiques toxiques d’une entreprise ou, au contraire, de dresser un portrait élogieux de celle-ci.

Pionnière du mouvement, avec une vidéo avoisinant les 36 millions de visionnages sur TikTok, Shana Blackwell a quitté avec fracas son emploi au sein de la chaîne américaine de grande distribution Walmart.

And here is the video of me quitting my toxic, sexist, racist workplace. #walmartchallenge #fyp #viral #walmart #walmarthaul #walmartfindspart1

