Apple : iPhone 13, Apple Watch Series 7, iPad... Retrouvez toutes les annonces de la keynote

Fidèle à ses habitudes à l'approche de l'automne, Apple a tenu ce mardi 14 septembre sa keynote de rentrée. Un événement qui a permis de découvrir le visage des nouveaux iPhone 13 et 13 Pro, mais aussi le lifting opéré sur l'Apple Watch, sans oublier les iPad et iPad Mini.

Apple a ainsi profité de l'attention de plusieurs millions d'internautes à travers le monde pour dérouler l'ensemble des gammes qui seront commercialisées d'ici à Noël.

Que proposent les iPhones 13 et 13 Pro ?

Les iPhone étaient bien entendu les grandes stars de ce show. A commencer par l'iPhone 13 (le 13 Mini) qui se distingue cette année par la position de son double capture photo dorsal qui se présente en diagonale dans son petit carré.

Surtout, l'encoche noire qui abrite Face ID et la caméra frontale en façade est 20 % plus petite que sur l'iPhone 12. «L'écran est également 28 % plus lumineux que sur la génération précédente», assure Apple. Les deux versions de l'iPhone 13 et 13 Mini gagnent un nouveau processeur le A15 Bionic, un processeur surpuissant. Les iPhone 13 héritent également d'un nouveau mode «Cinématique» qui veut apporter un rendu cinéma. L'idée est de faire une mise au point dynamique qui se focalise sur le sujet en temps réel lors d'une vidéo, le tout en répondant aux standards Dolby Vision. L'IA fait ici son œuvre et il est possible de faire le point à volonté avec une transition moins brutale sur tel ou tel élément présent à l'image. Il est même possible de faire ces changements de point à partir d'une vidéo enregistrée avec ces iPhone. C'est sans doute la meilleure idée applicative de ce nouvel iPhone.

Les iPhone 13 Pro ont également leur lot de nouveautés. Les modèles premium de la gamme Apple profitent notamment d'une encoche réduite de 20 % comme les iPhone 13 et du fameux processeur 15 Bionic. L'écran Super Retina XDR a été également revu avec un système adaptatif pour le taux de rafraîchissement de l'image qui varie en temps réel entre 30 et 120 Hz.

Entre les iPhone 13 Pro et Pro Max, la taille de l'écran varie entre 6,1 et 6,7 pouces.

Du côté du bloc photo, les iPhone 13 Pro et Pro Max restent les mieux dotés. Un zoom optique 3x, un nouvel ultra grand angle compatible avec la macrophotographie à 2 cm du sujet seulement.

Tous les iPhone 13 et iPhone 13 Pro seront commercialisés à partir du vendredi 24 septembre.

Enfin un lifting pour l'Apple Watch Series 7

Après un léger lifting lors du lancement des Series 4, les Apple Watch Series 7 de 2021 s'offre un look plus marqué, avec un écran plus grand et un boîtier plus fin. Comparé à aux Series 4, 5 et 6, le cadran Oled est 20 % plus grand pour offrir une meilleure lecture. Sa structure a été renforcée. Un modèle plus résistant aux chocs. Elle se recharge de 0 à 80 % en seulement 45 minutes.

Plusieurs nouveautés viennent bien sûr agrémenter ses fonctions. L'Apple WAtch peut par exemple mesurer la vitesse d'un service au tennis ou d'un swing au golf. Elle peut évaluer la qualité de votre respiration durant votre sommeil et prévenir des apnées du sommeil. Elle reste également étanche à 50 mètres et résistante à la poussière.

La commercialisation des Apple Watch Series 7 est prévue plus tard durant l'automne.

l'ipad mini copie les ipad air

L'iPad mini fait aussi son retour avec un design inspiré des iPad Air. Il s'affiche désormais avec un écran de 8,3 pouces et un écran digne de l'iPad Air. Il hérite d'un port USB-C, comme les iPad Air et Pro. Il sera également compatible 5G et WiFi 6.0 pour une meilleure connectivité. La caméra arrière gagne un capteur de 12 Mpixels, tout comme la caméra avant ultra grand angle. Il est également compatible avec l'Apple Pencil 2 comme l'iPad Pro. Enfin, il gagne l'usage de l'authentification par empreintes digitales sur son petit bouton d'allumage situé sur la tranche, comme l'iPad Air. Il sera lancé la semaine prochaine.

Les ipad se mettent à jour

Apple souligne que plus d'un million d'applications ont été mises à jour et pensées pour l'iPad. L'entrée de gamme de la tablette phare d'Apple hérite du processeur A13 Bionic. Pas d'abandon du bouton home, ce nouvel iPad reste dans la droite ligne de ses prédécesseurs. Toutefois, il intègre une caméra frontale de 12 Mpixels et ultra grand angle. Cette dernière sera capable de centrer son point sur un sujet et le suivre durant une conversation tant que la personne reste dans son champ de vision. Manière de se mettre à l'heure des appels vidéo toujours plus populaires. L'iPad 2021 intègre iPadOS 15. Il sera commercialisé dès la semaine prochaine.