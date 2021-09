IOS 15 : Voici les nouveautés pour votre iPhone

Apple s'apprête à lancer cette semaine iOS 15. Voici les principales fonctionnalités qui attendent les possesseurs d'iPhone et d'iPad.

Du partage de contenu sur FaceTime

A l'heure où les appels vidéo sont presque devenus la norme en entreprise et pour les rendez-vous professionnels, Apple mise sur FaceTime pour rapprocher les amis. Avec iOS 15, il sera possible de partager des contenus vidéos et des musiques avec ses interlocuteurs. Il sera par exemple possible de regarder un film en même temps et de réagir ensemble via FaceTime.

Disney+, qui utilise déjà ce système pour certains téléviseurs et via son application, sera notamment partenaire de cette fonctionnalité. Il sera possible de partager ses morceaux de musique préférés de la même manière via Apple Music. Enfin, l'expérience sonore a été été repensée avec un effet de spatialisation 3D sur les iPhone afin de mieux distinguer les personnes qui parlent et les mettre en avant lors des appels vidéo à plusieurs.

«Messages» devient plus visuelle

Loin d'être cantonnée aux échanges de SMS, l'application Messages s'enrichit encore de fonctionnalités destinées à rendre les échanges plus visuels. Partager des images et des vidéos sera plus aisé et si des amis ont par exemple partagé un voyage avec vous, les images seront automatiquement ajoutées et classées à votre bibliothèque de photos.

Des notifications moins polluantes

Apple l'a souligné : il est de plus en plus difficile de séparer ce qui relève de la vie privée et de la vie professionnelle sur son mobile. Sursollicités, les possesseurs de smartphones voient arriver quotidiennement une avalanche de notifications (SMS, groupes WhatsApp, réseaux sociaux, rappels de rendez-vous, alertes des médias, météo...). Pour Apple, iOS 15 doit proposer un nouveau système de filtres. L'interface d'iOS va permettre de sélectionner et/ou identifier les notifications dites secondaires pour les écarter directement et ne mettre en avant que celles qui sont importantes.

Il sera d'ailleurs possible d'afficher un statut (occupé, ne pas déranger...) pour notifier en retour automatiquement les personnes qui chercheraient à vous joindre. Par exemple, une personne qui vous envoie un SMS via Messages pourra avoir un petit message qui signalera votre statut et pourra décider ou non de poursuivre quand même sa correspondance. Pratique pour ne pas être dérangé en congés ou durant un jour de repos.

L'appli Météo qui fait le plein d'infos

Longtemps restée avec le même design, l'application Météo évoluera sur iOS 15. Celle-ci promet un rendu dynamique de la météo en direct, avec des animations plus chiadées. Par ailleurs, des informations comme les indices UV et la vitesse et la direction du vent devraient être de la partie.

Les données privées mieux protégées

Apple a également profité de la keynote d'ouverture de la WWDC pour mettre en avant sa nouvelle politique en matière de sécurité et de respect de la vie privée. Dans ce domaine, iOS 15 devrait pousser l'expérience encore plus loin. Il devrait être possible de cacher l'adresse IP liée à ses emails, afin de que ceux-ci ne soient plus du tout traçables. Ainsi, les expéditeurs ne devraient pas être en mesure de savoir si vous les avez ouverts ou non, ni de lire les contenus d'une réponse.

Du côté des applications, Apple promet de préciser aux utilisateurs (via une interface dédiée) quels sont les services tiers qui peuvent avoir accès à vos informations lorsque vous utilisez une appli téléchargée sur l'App Store. Enfin, l'assistant vocal Siri sera désormais entièrement intégré au téléphone dans le Neural Engine de la puce du mobile. Les conversations et requêtes que vous lui adresserez ne transiteront plus sur le cloud, ce qui va également permettre d'augmenter considérablement la vitesse de réponse de Siri.