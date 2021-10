Panne de Facebook et Instagram : les tweets les plus drôles

Vous n'êtes probablement pas passé à côté : ce 4 octobre, une gigantesque panne a affecté les réseaux sociaux Facebook, Instagram et WhatsApp.

De 17h45 à minuit environ, impossible de recharger les fils d'actualité Facebook ou Instagram, ou d'envoyer et de recevoir des messages via WhatsApp et Messenger. Une panne de six heures qui - à défaut de sembler interminable - a beaucoup inspiré les internautes sur Twitter.

Y’a vraiment plus rien qui fonctionne comment je fait pour pister mon Crush #InternetShutDown pic.twitter.com/6CWiKUgMpP — frr (@user142116) October 4, 2021

J’explique à ma mère que c’est une panne mondiale et elle me répond « quand c’est pour vous vous savez faire » #facebookdown #InternetShutDown pic.twitter.com/XSeQyeH5ZN — Verratti (@paris_cavani) October 4, 2021

Heureusement pour s'occuper, les internautes ont pu compter sur Twitter : le réseau social, qui n'est pas géré par Facebook et son PDG Mark Zuckerberg, est l'un des seuls à avoir échappé à la panne.

Face aux perturbations d'Internet, certains en ont profité pour initier le retour de réseaux plus... vintage.

Si les techniciens de Facebook se sont rapidement penchés sur la question, alertés par des milliers de signalements au niveau mondial, leurs compétences ont été quelque peu remises en cause.

Bonne nouvelle : la remise en marche de Facebook, Instagram, et WhatsApp est en cours... #InternetShutDown pic.twitter.com/xSaTLeiHuA — Fokadyle (@BeloChris91) October 4, 2021

La panne s'est prolongée jusqu'après minuit. De quoi solliciter encore plus la créativité des internautes.

Nous entrons dans l’heure 7, le corps commence à réagir c’est normal. #InternetShutDown pic.twitter.com/Faco7SIcBa — Wiss⪽m  (@wissemtweet) October 4, 2021

La panne ne durera pas longtemps #InternetShutDown





La panne : pic.twitter.com/oVuf7As1Hk — Vlax's (@VlaxoowTwT) October 4, 2021

Les réseaux sociaux ont repris du service peu après minuit. La panne a cependant eu de graves conséquences pour Facebook : son cours a chuté de près de 6% à la bourse de Wall Street. L'opportunité de faire le parallèle Squid Game, la série qui affole Netflix actuellement.