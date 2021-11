Noël 2021 : les meilleurs smartphones selon votre budget

Avec en ligne de mire le Black Friday et Noël, les constructeurs de téléphones portables ont lancé plusieurs nouveautés ces derniers mois. CNEWS présente une sélection des meilleurs smartphones à se procurer selon votre budget.

Il est à noter que les tarifs mentionnés sont les prix de vente conseillés et ne tiennent pas compte des offres et des remises proposées par les revendeurs ou les opérateurs.

A moins de 300 euros

Oppo A54 5G

Oppo ne nous déçoit pas, une fois de plus, même si le smartphone A54 5G n'est pas forcément exempt de tout défaut. Parmi les bons points, on peut signaler l'affichage, très satisfaisant même s'il s'agit d'une dalle LCD et pas Amoled. L'autonomie est également au rendez-vous, avec une batterie de 5.000 mAh, et les photos sont de bonne facture. La présence d'un module grand angle est à signaler. En revanche, prévoyez un peu de temps pour le recharger car le A54 5G ne fait pas partie des champions de sa catégorie. Le positionnement des boutons de réglage du volume est également assez inhabituel, il faudra un temps d'adaptation. Mais rien de problématique, finalement.

A54 5G, Oppo, 259,90 euros

Realme 8 5G

Malgré son tarif agressif, le Realme 8 5G est tout sauf un produit low cost. Il est par exemple doté d'un écran Amoled de bonne facture, d'une batterie de 5.000 mAh, avec une recharge rapide, et la qualité photo de son capteur principal de 48 Mpixels est très satisfaisante, surtout pour ce tarif. Certes, il lui manque un ultra grand angle et son grand frère, le Realme 8 classique est doté d'un capteur 64 Mpixels, mais la différence ne sera pas flagrante pour la plupart des utilisateurs.

8 5G, Realme, à partir de 229 euros

a moins de 500 euros

Xiaomi 11T

Fort de ventes records sur le territoire français et en Europe, le chinois Xiaomi finit l'année avec son 11T (disponible aussi en version 11T Pro). Mais dans sa gamme de prix (à moins de 500 euros), le 11T n'a pas à rougir de ses performances. Bâti autour d'un écran Amoled de 6,67 pouces 120 Hz, ce modèle offre une belle finition et intègre surtout un module photo concentré autour de son capteur de 108 Mpixels, d'un ultra grand angle de 120 °, auquel s'ajoute un modeste téléobjectif 2x. Reste que l'expérience photo s'avère convaincante compte tenu de son prix. Xiaomi ajoute également des modes vidéo intéressants avec une meilleure gestion de la luminosité en temps réelle pour les vlogeurs et les vidéastes. Un appareil 5G bien situé sur ce marché.

11T, Xiaomi, 499 euros.

Motorola Edge 20

Proposé sous la barre des 500 euros, le nouveau Motorola Edge 20 est l’un des meilleurs smartphones 5G milieu de gamme de 2021. Il s’agit d’un modèle de seulement 6,99 mm d’épaisseur, si l’on met de côté l’excroissance liée à son module photo. Ce dernier intègre trois capteurs, dont un principal de 108 Mpixels qui n’a pas à rougir face aux mobiles premium, un ultra grand angle, ainsi qu'un téléobjectif 3x. Sa batterie de 4.000 mAh assure pour alimenter son écran XXL de 67 pouces à 144 Hz (60 Hz en mode normal). Motorola glisse également un processeur Qualcomm 778G et 8 Go de Ram pour de bonnes performances côté gaming. Un mobile très flatteur compte tenu de son prix. Il est à noter que le constructeur propose également un Edge 20 Lite intéressant mais pour un tarif de 369 euros, et une version premium Edge 20 Pro beaucoup plus puissant mais pour un tarif de 699 euros.

Edge 20, Motorola, 499 euros.

Huawei Nova 9

Huawei reste toujours présent sur le marché des mobiles, bien que l'absence d'Android lui fasse encore défaut. Néanmoins, le constructeur chinois propose en cette fin d'année son Nova 9. Un smartphone bien fini avec un bel écran incurvé de 6,57 pouces (120 Hz). Fonctionnant avec Petal Search, le système maison de Huawei pour trouver des applications, cet appareil livre de bonnes perfomances côté photo. Le constructeur de Shenzen met ici en avant un grand capteur de 50 Mpixels doté d'une bonne sensibilité pour les photos en basse lumière, tandis qu'un ultra grand angle de 8 Mpixels et deux petits capteurs pour le mode macro et l'appréciation des distances complètent la panoplie qui séduira les créatifs. Seul hic, ce modèle n'est pas pourvu de la 5G et s'adressera donc d'abord à celles et ceux qui ne veulent pas encore souscrire à cette technologie. Enfin, on attend toujours l'arrivée d'Harmony OS son propre système d'exploitation.

Nova 9, Huawei, 499 euros.

A moins de 700 euros

Asus zenfone 8

Proposer un smartphone ultrapuissant et complet dans un petit format, c'est le défi relevé par Asus cette année. Le nouveau Zenfone 8 est un appareil destiné aux personnes qui apprécient encore de pouvoir ranger leur smartphone dans la poche. A l'instar de l'iPhone 13 Mini qui mise sur un écran de 5,4 pouces, Asus choisit un bel écran Amoled de 5,9 pouces pour offrir un mobile compact mais qui ne sacrifie en rien ses prestations dignes d'un mobile à plus de 1.000 euros. Ici rien n'est oublié, avec un écran 120 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 888 (l'un des plus puissants du marché), le Wifi 6, un capteur d'empreintes sous l'écran et une configuration taillée pour faire tourner les applis les plus gourmandes, mais aussi les jeux mobiles les plus exigeants. Une très belle surprise de la part d'Asus qui livre une prestation presque sans faute.

Zenfone 8, Asus, à partir de 699 euros.

A MOINS DE 1.000 EUROS

Google Pixel 6

Si le Pixel 5 se positionnait l'an passé sur le milieu de gamme, pour cette fin 2021 Google revoit sa copie et propose deux modèles premium et très stylés pour se distinguer. Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont respectivement proposés aux tarifs de 649 et 899 euros. Sur un marché assez aseptisé, Google fait ici un effort de design intéressant en intégrant son module photo dans une large bande noire qui habille sa coque dorsale. Une fantaisie qui pourtant renferme des technologies intéressantes. Dans le Pixel 6, on découvre ainsi un capteur principal de 50 Mpixels, un ultra grand angle de 12 Mpixels de 114 ° et un capteur laser pour l'autofocus, tandis que le Pixel 6 Pro ajoute à cela un quatrième capteur téléobjectif de 48 Mpixels intégrant un zoom optique 4x. Surtout, Google performe davantage sur le traitement alogrithmique des prises de vue qui gagnent au passage un piqué intéressant pour les photographes amateurs. Enfin, les Pixel 6 et 6 Pro se parent d'un bel écran Oled de 6,4 et 6,7 pouces. Autant de propositions intéressantes à ce niveau de prix.

Pixel 6 et 6 Pro, Google, 649 et 899 euros.

Apple iPhone 13 et 13 pro

Dans la droite ligne des iPhone 12 sortis en 2020, les iPhone 13 et 13 Pro en reprennent le design général pour offrir une expérience encore plus poussée. Apple livre encore une fois des smartphones quasi-irréprochables mais à un niveau de prix qui reste élevé. Toutefois, les inconditionnels de la marque à la pomme seront ravis. Si le design général change peu, on remarquera que l'encoche de l'écran 6,1 pouces Oled Super Retina XDR a été amincie, tandis que l'équipement photo s'enrichit. Cette année, Apple a fourni un effort certain pour améliorer encore l'équipement photo de ses iPhone. Le mode de nuit a été amélioré, tandis que les portraits se révèlent plus fins. On apprécie également le mode Cinématique qui permet de filmer les sujets avec un flou d'arrière-plan convaincant (même si cette fonction devrait encore être améliorée). Surtout, les iPhone 13 profitent de la puce A15 Bionic qui en fait les mobiles les plus puissants du marché. Qualité de l'interface et finitions haut de gamme en verre sont au rendez-vous.

iPhone 13 et 13 Pro, Apple, 909 euros et 1.159 euros. (iPhone 13 Mini, 809 euros).

Sony Xperia 5 II

Ecran Oled 21:9e, son dolby atmos puissant, appareil photo soigné, finition exemplaire, des performances excellentes pour le gaming, le Xperia 5 II de Sony possède même une prise mini-jack (élément désormais rare sur un mobile). Il n'en faut pas plus pour dire que le constructeur japonais poursuit ses efforts pour rester dans le haut du panier dans un secteur hautement concurrentiel. Certifié IP68, ce modèle 5G profite d'une optique optimisée par la société Carl Zeiss, avec également trois capteurs de 12 Mpixels chacun (dont un ultra grande angle). Les capacités vidéo sont renforcées par l'ajout d'une appli offrant des outils professionnels et des filtres en temps réel pour offrir un rendu spectaculaire.

Xperia 5 II, Sony, 899 euros.

A moins de 1.100 euros

Samsung Galaxy Z Flip3

Elégant et ultracompact une fois replié, le nouveau Samsung Galaxy Z Flip3 est sans doute le mobile le plus audacieux de cette fin d’année. Le constructeur coréen démontre son savoir-faire en matière d’écran pliable en s’inspirant des portables à clapet et parvient surtout à faire oublier tous les défauts de son prédécesseur (le Z Flip 2), à commencer par un prix de 500 euros moins cher tout en étant plus solide et mieux pourvu. Un signe à percevoir comme le début de la «démocratisation» de la technologie des écrans flexibles.

Une fois ouvert, ce smartphone offre un superbe écran de 6,7 pouces et la possibilité d’afficher un contenu sur une partie ou sa totalité. Replié, un petit écran couleur de 1,9 pouces prend le relais pour lire les notifications et messages sans avoir à l’ouvrir. Mariant le métal et le verre, il s’agit d’un modèle haut de gamme qui ne vole pas ses superlatifs. Pour aller encore plus loin dans l'expérience des écrans pliables, Samsung a également lancé en même temps le Galaxy Z Fold3, dépliable comme un livre avec un écran géant de 7,6 pouces, mais pour un prix beaucoup moins raisonnable de 1.799 euros.

Galazy Z Flip3, Samsung, à partir de 1.049 euros.