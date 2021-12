Ces 5 youtubeurs stars qui partagent leurs podcasts

Avec des audiences en plein boom et un marché devenu assez mûr pour être monétisé, les podcasts sont les nouveaux médias à conquérir pour les youtubeurs.

«Un contenu audio perçu comme complémentaire de leur activité», explique notamment Acast, société spécialisée dans la création de podcasts et qui accompagnent certains d'eutre eux qui désirent toucher une nouvelle audience ou livrer un contenu différent à leurs abonnés.

Voici une sélection de cinq podcasts à découvrir porté par des influenceurs bien connus.

Cyprien

On ne présente plus Cyprien, superstar française de YouTube et ses quelque 14,1 millions d'abonnés. Touche-à-tout, l'humoriste s'est également lancé dans le podcast il y a deux ans avec son rendez-vous baptisé 301 Vues. Une émission bâtie comme à la radio et dérivée de ses streams sur sa chaîne Twitch, où le comédien reçoit ses amis et entame des discussions libres ou aborde des sujets de société. Plusieurs dizaines d'épisodes sont disponibles notamment ICI.

Merci pour cette première de la reprise de #301vues https://t.co/w4c6YrBXxs — cyprien (@MonsieurDream) December 6, 2021

Benjamin Brillaud (Nota Bene)

Ce vendredi 10 décembre, Benjamin Brillaud, auteur de la chaîne Nota Bene, bien connue des amateurs d'Histoire, s'est enthousiasmé d'avoir placé son nouveau podcast parmi les «meilleurs de 2021», reconnu par Spotify, Apple Music et Amazon Music. Le youtubeur qui compte plus de 1,93 million d'abonnés sur sa chaîne séduit également les auditeurs. A travers son podcast (disponible ICI), il narre le Mythe de Thalos (1er robot de l'histoire), la véritable histoire de Mulan, ou encore décrypte la «Pop culture vikings» à travers la mythologie nordique.

Je suis HYPER fier du Podcast Nota Bene qui vient d'être classé dans les meilleurs podcasts 2021 par @spotifyfrance @iTunes @amazonmusic et dans le top Podcast 2021 de @DeezerFR. On a réalisé le grand chelem !!!





Merci à tous pour votre soutien, on va continuer à bosser <3 pic.twitter.com/u4ZZIdg6Au — Benjamin Brillaud (@NotaBeneMovies) December 10, 2021

Kyan Khojandi

Après s'être fait connaître avec «Bref», Kyan Khojandi poursuit ses aventures aussi sur YouTube où il totalise plus de 380.000 fidèles. Le comédien et humoriste a également lancé Un Bon Moment (disponible notamment ICI), titre de son podcast qu'il nourrit régulièrement. Bien connu dans le secteur du «showbiz», Kyan Khojandi réunit des «gens qu'il aime bien» afin de discuter avec eux et de partager souvenirs et anecdotes.

‼️





On a produit un making-of pour expliquer les énigmes derrière le podcast Un Bon Moment de @kyank !





Grosse vidéo et c'est juste ici !

https://t.co/f9RPGSvAHm pic.twitter.com/uYzTApACwg — Les Crafteurs (@studiocrafteurs) July 13, 2021

Marion Seclin

Comptant sur une communauté de 250.000 abonnés sur sa chaîne YouTube, l'actrice, scénariste et vlogueuse Marion Seclin a lancé en 2019 La Théorie et la Pratique, avec sa comparse Nathalie Sejean, une fiction audio feuilletonnante qui s'intéresse au quotidien d'un couple fictif, via les messages de répondeurs qu'ils se laissent. Une fiction originale dont deux saisons sont disponibles ICI.

Jamy Gourmaud

Pourquoi les oiseaux se déplacent-ils en forme de flèche ? Comment fonctionne une gomme ? Pourquoi les chats ronronnent ?... L'ancien présentateur de «C'est pas sorcier !», Jamy Gourmaud a lancé sa chaîne YouTube en 2020 durant le premier confinement et a depuis conquis plus de 890.000 abonnés en répondant à des questions scientifiques à travers de petites expériences amusantes et ludiques. Mais peu savent qu'il est également présent sur Deezer avec sa chaîne Dis Jamy (Kids), qui répond avec un format court à des questions toutes simples posées par les enfants. Un podcast disponible ICI.