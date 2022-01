JO de Pékin : des robots dans les cantines pour ne pas propager le Covid-19 (vidéo)

Une cantine aseptisée jusqu'au service. Afin de répondre aux exigences sanitaires liées au Covid-19, les JO de Pékin promettent de déployer 70 robots pour gérer le restaurant des athlètes. Leur but ? Limiter la propagation du virus.

Dans une vidéo relayée par The Sun (disponible ci-dessous), on peut voir cette cantine high-tech où des systèmes robotisés s'affairent pour préparer les assiettes depuis la cuisine en arrière-salle avant de passer les plats à des plateaux mécanisés pour les déposer directement sur les tables. Tandis que chaque convive est isolé pour du plexiglas.

