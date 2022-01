Jean-Michel Blanquer à Ibiza : les internautes s'en donnent à coeur joie

La polémique est lancée. Alors que le protocole sanitaire de Jean-Michel Blanquer est critiqué de toutes parts, Mediapart a révélé qu'il avait été communiqué depuis l'île paradisiaque d'Ibiza (Espagne).

Le ministre de l'Education nationale était en effet en vacances aux Baléares lorsqu'il a délivré les nouvelles consignes sanitaires au Parisien le 2 janvier.

Au-delà du protocole, jugé trop lourd et inadapté, les enseignants avaient dénoncé une communication tardive.

L'information de Mediapart est considérée comme la goutte de trop. Mais les internautes, du moins nombre d'entre eux, ont préféré rire de cette situation. Florilège.

Les profs : on attend le protocole, on n’en peut plus





Blanquer à Ibiza : pic.twitter.com/4AyTBSfvp5 — Malik Milka (@abdelmalik92) January 17, 2022

jean-michel blanquer qui balance un mail aux profs entre deux mojitos pour leur dire de bien aérer les classes demain matin pic.twitter.com/HtjxJ45R3n — Niki (@NikiShey) January 17, 2022

Reste que si la présence de Jean-Michel Blanquer à Ibiza en amuse beaucoup, les principaux syndicats de l'éducation sont de leur côté scandalisés.

Ils avaient déjà appelé à la grève le 13 janvier, mouvement suivi par toutes les professions de l'Education nationale (enseignants, chefs d'établissement, inspecteurs, infirmiers scolaires...).

Ils ont annoncé qu'ils organiseraient de nouvelles actions ce jeudi 20 janvier et la semaine prochaine, le 27 janvier, dans le cadre d'une journée d'action interprofessionnelle. Certaines organisations, comme SUD Education, réclament également la démission du ministre.

DJ Blanquer from Ibiza





« On monte sur les tables, on s’enfonce le cotontige bien haut, allez c’est parti »pic.twitter.com/eM7g6BCYaj — pamp' (@pamp69) January 17, 2022

Image rare de @jmblanquer préparant le protocole sanitaire pour le 3 janvier 2022… pic.twitter.com/TkHnuq0jnZ — Tio (contact-traceur) (@viesco) January 17, 2022

L'opposition non plus n'a pas vu d'un très bon oeil le télétravail de Jean-Michel Blanquer. Le candidat Europe Ecologie Les Verts à la présidentielle Yannick Jadot a dénoncé un «mépris» et une «irresponsabilité». La porte-parole du groupe parlementaire La France Insoumise, Mathilde Panot, a appelé à la démission du ministre.

Macron qui surprend Blanquer en train de préparer le protocole sanitaire : pic.twitter.com/8tMXyQgmzB — Trouillet (@Trouillet_) January 17, 2022

Pour l'instant, le gouvernement soutient Jean-Michel Blanquer. Le ministère de l'Education nationale a expliqué qu'il se trouvait «dans un cadre privé pour quatre jours de vacances», avant de rappeler que même les ministres étaient autorisés à partir en vacances, «jusqu'à deux heures en avion de Paris», ce qui est bien le cas d'Ibiza.

Invité sur CNEWS, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a commenté : «Je ne suis pas là pour faire la leçon ou pour juger le ressenti des uns et des autres ou des Français. (...) Il faut être joignable en permanence. A sa tâche. Je n'ai aucune raison de penser que ce n'était pas le cas de Jean-Michel Blanquer.»