Magic x Street Fighter : Le célèbre jeu de cartes rend hommage au jeu de baston culte

Ryu, Ken, Chun-Li, Honda ou encore Zangief font une arrivée fracassante dans le jeu de cartes Magic The Gathering. CNEWS vous livre en exclusivité pour la France les images de cette collaboration inédite.

C'est au sein de la collection spéciale Secret Lair, que Wizards of The Coast (filiale d'Hasbro) et Capcom ont choisi de livrer un set collector autour de Street Fighter II qui fêtait ses 30 ans (déjà) l'an passé.

Il s'agit là d'une collaboration encore jamais vue dans le monde des cartes Magic The Gathering (créées en 1993) généralement habituées à l'univers heroic fantasy et aux monstres, comme l'explique à CNEWS Mark Heggen, product architect chez Wizards of the Coast : «Depuis que nous avons commencé à parler de travailler avec des partenaires, nous avions identifié Street Fighter comme un rêve absolu à intégrer un jour dans Magic : The Gathering. Nous sommes des fans de longue date, les personnages sont tellement emblématiques et passionnants, et nous savions que ce serait très amusant de collaborer. Nous avons contacté Capcom et leur avons soumis l'idée, et tout s'est mis en place. Ils ont été des partenaires formidables, et le projet a été une partie de plaisir».

Et si cette collection Secret Lair se concentre sur les huits combattants de Street Fighter II, il n'en demeure pas moins que les équipes du jeu ont veillé à ce que ces cartes soient jouables au sein de Magic. «À la base, Magic est un jeu où des personnages puissants s'affrontent. Il s'avère donc que les bagarreurs plus forts que nature de Street Fighter sont parfaitement adaptés ! L'équipe de conception a passé beaucoup de temps à jouer à Street Fighter, à regarder des vidéos de gameplay des différentes générations de la série, et à distiller les essences fondamentales de ces personnages qui seraient les mieux adaptées à notre jeu de cartes. Le résultat est un groupe de cartes qui restent fidèles à ces personnages incroyables avec lesquels beaucoup d'entre nous ont grandi, mais qui s'intègrent aussi parfaitement au gameplay de Magic», se félicite Mark Heggen.

Surtout, le set Street Fighter se veut avant tout collector en misant sur des illustrations rendant hommage à la saga de Capcom, tout en conservant la direction artistique de Magic. On retrouve ainsi Ryu, Ken, Blanka, Chun-Li, Dhalsim, Honda, Guile et Zangief dans cette sélection, tandis qu'une carte secrète sera révélée ce dimanche 20 février à 1h du matin lors du Capcom Pro Tour.

«Honorer l'esprit des personnages originaux»

«Notre équipe artistique a longuement réfléchi à la manière d'intégrer visuellement les personnages dans notre jeu, explique-t-il. Elle a fait appel à des artistes de premier plan qui, nous le savions, pourraient honorer l'esprit et l'énergie des personnages originaux, mais d'une manière qui fonctionnerait bien sur nos cartes. Ils ont apporté une touche de fraîcheur qui rend hommage à leurs dessins et à leur impact visuel au fil des ans».

Pour les fans, les cartes Magic : The Gathering Secret Lair x Street Fighter sont d'ores et déjà disponibles en précommande dès ce vendredi 18 février. Ces sets collectors de huit cartes chacun sont proposés version foil à 54,99 euros et en version non foil à 44,99 euros.