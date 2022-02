Football : Manchester City va construire son stade dans le metavers

Quelques mois après l’annonce de son partenariat avec Sony, le club de Manchester City se lance dans la création d’un stade virtuel dans le metavers. Il permettra aux fans de regarder des matchs en direct de n’importe où et cela de manière immersive.

Bonne ou mauvaise nouvelle ? Une chose est sûre, le monde du football est en train d'évoluer, et les Citizens l’ont bien compris ! L’actuel leader de Premier League a lancé son projet de construction d’un Etihad Stadium totalement virtuel et pas avec n'importe qui, l'un des pionniers du numérique : Sony, comme le rapporte le média anglais iNews.

Today, we announced a new global partnership with @SonyGroupGlobal which aims to develop new digital fan experiences that will be at the cutting-edge of global sport #ManCity | #FutureSony

— Manchester City (@ManCity) November 30, 2021