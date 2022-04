À quoi pourrait ressembler Twitter après le rachat par Elon Musk ?

Racheté par le milliardaire américain Elon Musk, le réseau social Twitter pourrait bien changer de visage.

A l'heure où les réseaux sociaux sont accusés de contribuer à la propagation de la désinformation et à la radicalisation des discours, Elon Musk estime au contraire que la parole n'est pas assez libre sur Twitter, réseau dont il a toujours dénoncé la «censure».

«En cas de doute, laissons le tweet exister. Nous devrions être très réticents à supprimer des choses ou à suspendre des utilisateurs définitivement», a-t-il déclaré au cours d'une interview.

Le patron de Tesla et SpaceX a néanmoins reconnu que le réseau social «doit respecter les lois de chaque pays où il opère (...) et Twitter devra se plier à ces règles».

Cette vision libertarienne est applaudie par les conservateurs américains, notamment les partisans Donald Trump, banni de Twitter pour incitation à la violence. L'ex-président américain a toutefois exclu de revenir sur la plate-forme, préférant rester sur son application conservatrice «Truth».

Libéraliser la modération risque de «rendre la plate-forme encore plus toxique», alerte l'ONG Free Press. «Les utilisateurs vont devoir faire face à des messages désagréables voire dangereux», ajoute Kyla Garrett-Wagner, professeure de Droit de la communication à la Syracuse University, citée par l'AFP.

Elon Musk lui-même ne semble pas irréprochable. L'homme d'affaires se sert souvent de son profil aux 84 millions d'abonnés pour se moquer de personnes en désaccord avec lui, voire les insulter. Il avait ainsi créé la polémique en comparant Justin Trudeau à Adolf Hitler, en se moquant de l'embonpoint de Bill Gates ou encore en traitant un spéléologue britannique de «pedo guy».

in case u need to lose a boner fast pic.twitter.com/fcHiaXKCJi

— Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2022