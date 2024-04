Des smartphones auront bientôt un bouton pour identifier certains numéros inconnus

Grâce à une fonctionnalité mise en place par Google, certains smartphones pourront bientôt identifier un certain type de numéro inconnu lors d'un appel entrant.

Une solution pour mettre fin notamment aux appels publicitaires et au démarchage téléphonique incessant ? D’après le leaker Assemble Debug, le géant américain Google serait en train de travailler sur une fonctionnalité permettant d’identifier les numéros inconnus.

Intitulée «Lookup», cette fonctionnalité, déjà présente sur des Google Pixel vendus au Japon, a été repérée dans la version beta 127.0.620688474 de l’application Téléphone de Google.

L’avantage de ce nouvel outil est que l’utilisateur n’aura plus besoin de copier-coller le numéro inconnu dans une barre de recherche sur un navigateur Internet pour déterminer l'auteur de l'appel.

