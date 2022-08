États-Unis : TikTok renforce sa vigilance sur les contenus politiques

Alors que le scrutin des élections législatives est attendu pour le 8 novembre prochain aux Etats-Unis, TikTok a annoncé ce mercredi renforcer sa vigilance quant aux contenus politiques qui seront diffusés sur sa plate-forme.

Afin d'éviter tout détournement du réseau social à des fins politiques, TikTok veut mettre les points sur les «i» aux Etats-Unis. La plate-forme a annoncé mercredi 17 août monter d'un cran sa vigilance à l'égart de la nature des contenus politiques postés sur le réseau social avant le scrutin législatif américain du 8 novembre.

Il faut souligner que les publicités à caractère politique sont interdites sur TikTok depuis octobre 2019. Toutefois, certains annonceurs ont contourné cette interdiction en passant par des influenceurs rémunérés lors du scrutin de 2020. Pour cette nouvelle campagne, des débordements sont donc à craindre. Eric Han, en charge de la sécurité des contenus pour les Etats-Unis chez TikTok, dit vouloir «sensibiliser les créateurs directement et via le réseau social, et s'engage à retirer tout contenu mis en ligne par un créateur et payé par un annonceur politique».

Evincer les fausses informations

Parallèlement, pour les contenus postés par les utilisateurs non rémunérés, «des algorithmes et des employés de TikTok s'assurent qu'ils ne promeuvent pas la désinformation, le harcèlement, les messages haineux et l'extrémisme violent», explique-t-on. Des organismes externes doivent également s'assurer de la fiabilité des contenus, afin de ne pas propager de fausses informations.

En outre, un onglet dédié aux élections américaines proposera du contenu relatif aux modalités du scrutin, à l'inscription sur les listes électorales, ainsi qu'aux candidats, et postera des estimations le soir des résultats.

Des mesures qui rejoignent notamment celles prises par le groupe Meta, notamment pour son réseau Facebook.