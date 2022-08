Apple : les iPhone 14 devraient être touchés par une forte hausse des prix

L'inflation et les problèmes d'approvisionnement en composants électroniques vont avoir un fort impact sur les prix des produits high-tech. Et les futurs iPhone 14 d'Apple ne devraient pas y échapper, avec une hausse que certains spécialistes estiment autour d'une centaine d'euros.

Apple devrait lever le voile sur ses futurs iPhone 14 début septembre et plus précisément le mercredi 7 de ce mois, croit savoir Bloomberg. Une annonce très attendue qui pourrait également être accompagnée d'une moins bonne nouvelle : une hausse des tarifs des smartphones stars de la marque à la pomme... du moins sur certains modèles.

Car l'inflation touche également durement le secteur de la tech et les prix des matières premières, ainsi que la pénurie de composants électroniques ne sont pas sans conséquences sur la facture finale. Ainsi, l'expert financier du cabinet américain Wedbush, Dan Ives, mais aussi le spécialiste Apple Ming-Chi Kuo prédisent une hausse de 100 dollars, qui pourrait se répercuter en Europe en l'équivalent monnétaire de 100 euros environ.

Une hausse seulement pour les iPhone 14 Pro ?

Toutefois, cette forte hausse ne concernerait que les modèles haut de gamme, c'est-à-dire les iPhone 14 Pro et Pro Max, avance Dan Ives, qui explique l'augmentation des prix par l'ajout de fonctionnalités inédites sur ces modèles, en plus de l'inflation et des problèmes de production de composants.

Ainsi, si le prix d'un iPhone 13 Pro Max était de 1.159 euros, celuis d'un iPhone 14 Pro Max pourrait être affiché à 1.259 euros, explique l'analyste.

Ming-Chi Kuo avance quant à lui que ces modèles pourraient être équipés des nouvelles puces A16 Bionic, de Ram LPDDR5, de nouvelles dalles ProMotion, voire d'un appareil photo principal de 48 MP -une première pour les iPhone-. Les prix des iPhone 14, voire 14 mini, resteraient sur la même grille de tarification que les modèles de 2021.

Toutes ces informations sont des projections d'analystes réputés pour leur sérieux dans le secteur de la tech, toutefois Apple n'a ni confirmé, ni infirmé leurs dires. Il faudra donc attendre la keynote de rentrée pour vérifier ces informations.