Energie : comment réduire sa facture d'électricité avec des objets connectés

Alors que les factures énergétiques flambent et pourraient atteindre des records cet hiver pour les foyers français, plusieurs objets connectés permettent de maîtriser son budget. Si ces appareils représentent un investissement, ils permettent également de prendre conscience de sa consommation et de changer ses habitudes. Voici ceux sur lesquels miser.

L'intérêt grandit pour les objets connectés qui permettent de rendre les maisons «intelligentes». Au-delà du confort qu'ils peuvent procurer, l'idée de mieux maîtriser sa facture énergétique intrigue les consommateurs qui doivent faire face à la flambée de certains tarifs énergétiques. Car si le gouvernement promet d'appliquer son bouclier tarifaire, l'idée d'encadrer «une hausse maximale du prix fixée à 15 % à compter de janvier 2023, et à 15 % également pour l'électricité à compter de février 2023», inquiète les particuliers pour la suite de l'hiver.

CNEWS vous livre ici plusieurs conseils afin de guider vos premiers pas dans l'univers des objets connectés pour le foyer. Sachez tout d'abord que plusieurs marques sont présentes, notamment dans les grandes enseignes de bricolage, d'ameublement et de décoration.

«Nous avons constaté que les clients qui s'y intéressent ne sont pas forcément des gens qui veulent être sur un très gros projet. Cette année et particulièrement depuis le mois d'août dans nos magasins, nous avons remarqué un intérêt grandissant pour maîtriser sa consommation d'énergie, notamment pour ce qui est du chauffage mais aussi pour les prises connectées. Et les gens sont à la recherche de solutions simples», explique pour CNEWS Laurent Glaser, directeur stratégie et prospective maison connectée chez Leroy Merlin.

Les modules pour rendre les radiateurs connectés

© Leroy Merlin

Premier poste de dépense énergétique dans un foyer, le chauffage représente 66 % de la facture, avec un coût moyen par foyer et par an d'environ 1.700 euros en 2021. C'est d'abord sur ce point qu'il faut se pencher pour réaliser des économies substantielles. L'intérêt d'investir dans un radiateur connecté ou doté d'un thermostat est de pouvoir gérer le chauffage au degré près. Toutefois, l'ensemble des foyers français n'en sont pas toujours équipés et les magasins doivent faire face à une pénurie de composants qui impacte les ventes de ce type de produits.

Pour les propriétaires et locataires qui voudraient investir dans une solution plus économique sans changer de radiateurs électriques, il est préférable d'opter pour des modules permettant de rendre les radiateurs connectés et ainsi de gérer à distance leurs cycles et leurs thermostats. «1° C de moins, c'est 7 % d'économies sur la facture», explique l'Ademe. Concrètement, ces petits appareils sont vendus autour de 50 euros l'unité. Mais il faut généralement les relier à un Hub connecté, une box centrale (environ 100 à 120 euros selon les modèles), qui aura pour intérêt de gérer l'ensemble des objets connectés du foyer. Il est alors possible, avec une application mobile, de gérer un ou plusieurs radiateurs à distance.

On peut notamment programmer des plages horaires où la température peut par exemple descendre à 16° C durant son absence et remonter à 18°/19° C lorsqu'on rentre chez soi. Notre conseil : il est intéressant de placer un de ces modules dans la pièce à vivre, généralement la plus importante dans un foyer, mais aussi la plus énergivore. Toujours selon l'Ademe, «il est possible de réduire aussi de 5 à 15 % sa facture, en chauffant uniquement là où on en a besoin».

Les prises connectées

Autre objet intéressant : la prise connectée. Elles sont généralement vendues environ 15 à 20 euros l'unité, mais des packs permettent de faire aussi des économies dessus. Il est généralement important de bien comprendre quels appareils consomment le plus et ce type de prises renseigne une application qui va indiquer le prix en euros ou les kilowatt/heure.

Notre conseil : il est ici possible de programmer les horaires de fonctionnement de certains appareils, c'est d'ailleurs sur les multiprises où peuvent être branchées téléviseurs, consoles, tablettes, box internet... qu'une prise connectée peut agir. Il est même possible de paramétrer l'allumage de certains appareils gourmands en énergie pour qu'ils fonctionnent uniquement durant les heures creuses. «Eteindre ses appareils en veille peut générer jusqu'à 10 % d'économies d'électricité», indique l'Ademe.

Les ampoules connectées et les détecteurs de présence

Proposées pour un prix moyen avoisinant les 10 euros, les ampoules connectées font un véritable carton. Pas seulement pour leur aspect esthétique, puisqu'il est généralement possible d'en changer la couleur et l'intensité pour personnaliser une ambiance, mais aussi parce que certains foyers les associent avec des détecteurs de présence ou des détecteurs d'ouverture de porte pour qu'elles s'allument et s'éteignent automatiquement. Une astuce intéressante pour les tête-en-l'air qui oublient d'éteindre les lumières dès qu'elles quittent une pièce.

Les modules de volets roulant

Enfin, pour les foyers disposant de volets roulants électriques, il existe des modules dédiés pour les rendre connectés. Un atout intéressant là encore, puisqu'il est possible non seulement de les fermer en un clic, mais aussi de paramétrer leur fermeture à distance, notamment pour anticiper les déperditions de chaleur lorsqu'il fait froid et par temps couvert. Une manière d'isoler sa maison pour conserver la chaleur du chauffage. Comptez une trentaine d'euros par module. Notre conseil est, là encore, de s'intéresser aux volets roulants de la pièce à vivre qui dispose souvent de grandes fenêtres, voire de baies vitrées.