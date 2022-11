WhatsApp : se parler à soi-même est désormais possible sur l'application

Les usagers de WhatsApp pourront désormais ouvrir une conversation avec eux-mêmes, a annoncé Meta, la maison mère de l’application de messagerie, lundi 28 novembre.

Les adeptes de notes personnelles seront ravis. Lundi 28 novembre, Meta a annoncé aux usagers de l’application WhatsApp qu’ils pourraient bientôt ouvrir des fenêtres de discussion avec... eux-mêmes.

Vous l’attendiez, la voici : #WhatsApp lance une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de créer une conversation avec vous-même ! Vous pourrez désormais vous envoyer des notes, des pense-bêtes ou des listes et vous faciliter la vie pic.twitter.com/D6qT9X0gLP — Meta France (@MetaFrance) November 28, 2022

L’accès à cette fonction appelée «message yourself» («message à vous-même», en français) sera très simple : les utilisateurs n’auront qu’à cliquer sur la bulle verte qui leur permet de créer une nouvelle discussion, et leur nom apparaître en haut de leur liste de contacts, avec la mention «you» (vous).

Une fois la discussion créée, les usagers pourront l’épingler tout en haut de leur page d’accueil, qui affiche toutes les discussions par ordre de réception.

Des usagers arrivaient déjà à s'envoyer des messages à eux-mêmes

Bien que cette nouvelle fonctionnalité ne brille pas par son exception, elle ravira de nombreux utilisateurs de WhatsApp, qui pourront enfin l’utiliser pour s’envoyer des notes et des pense-bêtes de façon plus fluide, ou encore des notes vocales, des liens et des fichiers.

Toutefois, des internautes ont réagi au tweet d’annonce de Meta France, en affirmant qu’ils auraient déjà accès à cette fonctionnalité depuis plusieurs années : «Comment ça nouvelle fonctionnalité ? Je l’utilise quasiment depuis 2015», peut-on lire en réponse de la part d’un usager, capture d’écran à l’appui. La nouveauté sera donc plutôt du côté de la fluidité.

Pour l’instant, certains usagers de WhatsApp bénéficient déjà de l’accès à «message yourself», tandis que d’autres devront faire preuve d’un peu de patience.

La nouvelle fonctionnalité est disponible sur la version égale ou ultérieure à 22.23.74 sur iOS, et la version égale ou ultérieure à 2.22.23.77 sur Android.