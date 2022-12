Qui a envoyé le premier SMS il y a 30 ans ?

En 30 ans, le SMS est devenu une pratique courante de communication. Mais pour démarrer cette machine infernale, il a bien fallu envoyer le tout premier.

SMS. Trois lettres qui signifient Short Message Service (service de messages courts). Trois lettres qui fêtent aussi leurs 30 ans ce samedi 3 décembre. Mais qui a envoyé le tout premier et que disait-il ?

Il faut remonter en ce jour de décembre 1992 pour faire la connaissance de Neil Papworth, ingénieur de la société Sema Group. L'homme qui envoya un message depuis son ordinateur au téléphone de Richard Jarvis, employé de l’opérateur britannique Vodafone qui célébrait Noël avec ses collègues au bureau. Il envoie alors deux simples mots «Merry Christmas» (Joyeux Noël).

Une technologie en déclin

«Comme les téléphones portables n’avaient pas encore de clavier, j’ai tapé le message sur un PC», se souvient-il dans The Guardian.

Longtemps, le SMS resta d'ailleurs une technique de communication interne aux entreprises de téléphonie jusqu’en 1999. Une année où un concurrent permet à ses abonnés de s’envoyer des messages. La machine était lancée.

On estime que plus de 200.000 SMS seraient encore échangés chaque seconde dans le monde. Mais, depuis l'avènement des smartphones et les services de messageries de type WhatsApp, Messenger, Teams... Les textos n'ont plus autant la cote. 100 milliards de messages seraient échangés chaque jour dans le monde pour la seule messagerie WhatsApp.