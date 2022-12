Qui sont les youtubeurs français les plus suivis en 2022 ?

Les Français qui ont entre 18 et 24 ans sont plus de onze millions à regarder régulièrement Youtube, et les créateurs de contenus sur sont de plus en plus suivis sur Internet. Mais qui sont les youtubeurs les plus populaires en France ?

La plupart sont de véritables stars. La plate-forme Youtube est devenue depuis quelques années un vrai phénomène, auquel même le président de la République, Emmanuel Macron, s'est essayé. Voici les dix figures les plus populaires de ce service de video devenu au fil du temps un vrai réseau social.

swan & neo

Avec un peu plus de 6 millions d'abonnés, Néo, 17 ans et son frère Swan, âgé de 10 ans, divertissent enfants et adolescents.

Au programme, parties de jeux vidéos, des challenges ou encore des expériences scientifiques.

cypriengaming

Cette chaine Youtube est inactive depuis trois ans. En effet, initiée par Cyprien et Squeezie, deux youtubeurs français très populaires, ils ont décidé d'y mettre un terme. Cependant, elle reste aujourd'hui une des chaînes les plus suivies avec 6,2 millions d'abonnés.

monde des titounis

Véritable allié des parents, cette chaîne de comptines est active depuis plus de 16 ans.

Au départ, elle diffusait uniquement les plus connues des comptines comme «Les petits poissons dans l'eau», «La mère Michel» ou encore «Ainsi font, font, font».

Désormais véritable business, elle s'est diversifiée et propose des vidéos pédagogiques à destination des plus petits.

mcfly & carlito

De leurs vrais nom David Coscas et Raphaël Carlier, ils font partie des youtubeurs les plus appréciés dans l'Hexagone.

A la fois humoristes, chanteurs et vidéastes, ils cumulent plus de 7 millions d'abonnés.

remi gaillard

Connu pour être un fervent défenseur de la cause animale, il aime faire le buzz avec des opérations coup de poings.

En 2021 par exemple, il avait monté un canular de toute pièce annonçant la traversée d'un objet volant non identifié (OVNI).

Son objectif était de piéger les médias, qui avaient relayé en masse la supercherie. Il compte 7,2 millions d'abonnés.

Amixem

Installé sur Youtube depuis plus de 10 ans, Maxime Chabroud propose à ses 7,9 millions d'abonnés des vidéos challenges.

C'est un adepte des vidéos participatives. En effet, il invite régulièrement certains de ses collègues sur ses formats et fait également participer ses propres abonnés, comme dans la vidéo «Faites-moi rire et gagnez 1000 euros».

Tibo inshape

Thibaud Delapart est un youtubeur sportif. Séances de sport, conseils alimentaires ou encore challenge sportifs, il entretient ses 8,8 millions d'adeptes.

Il est en couple avec JujuFitsCats, également créatrice de contenus aux 2 millions d'abonnés.

norman fait des videos

Pionnier de Youtube en France, il s'est fait connaître grâce à de petits sketchs, tournés dans sa chambre.

Récemment, Norman Thavaud, qui cumule près de 12 millions d'abonnés, a été visé par des accusations de viols et de corruption de mineures.

Placé en garde à vue pendant plus de 24 heures, le youtubeur a vu ses vidéos démonétisées par Youtube à la suite de ces plaintes.

cyprien

Comme Norman, il fait partie des premiers youtubeurs à être devenu célèbre en France.

Humoriste à ses débuts, Cyprien Iov a développé ses activités avec le temps en proposant à ses 14 millions d'abonnés des formats plus personnels, avec des courts-métrage dramatiques.

Il reste cependant très populaire pour ses vidéos à caractère comique.

squeezie

Avec plus de 17 millions d'abonnés, Lucas Hauchard règne en maître sur Youtube en France.

Depuis 2011, il propose des vidéos humoristiques, des challenges, des clips musicaux...

Il est la première personnalité issue de Youtube à avoir fait son entrée au célèbre musée Grévin, à Paris.

Son évènement Grand Prix Explorer, où il a invité 21 personnalités d'Internet à s'affronter lors d'une course de Formule 4, commentée par Julien Febreau, a battu un record d'audience sur Twitch avec plus d'un million de personnes sur le live en octobre 2022.