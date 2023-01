Frais bancaires : ce site gouvernemental permet de tout comparer

Le gouvernement a annoncé la création d’un site officiel pour comparer les frais bancaires des différents établissements français. Ce site, gratuit, permet aux Français d’économiser quelques précieux euros.

Un comparateur officiel de banques. Alors que l’inflation était estimée à 5,9% en décembre 2022, pour de nombreux Français, toute économie est bonne à prendre. A cet égard, le gouvernement a déployé un site internet qui permet de comparer les différents frais bancaires de tous les établissements français. Appelé Tarifs-bancaires.gouv.fr, il permet aux consommateurs de trouver la solution la plus adaptée à leurs besoins, en effectuant des recherches par secteur, par service, et par département.

En octobre 2022, l’observatoire des tarifs bancaires a relevé que sur 14 tarifs surveillés, huit étaient stables, cinq en hausse, et seulement un en baisse. Pour rappel, les frais bancaires sont les coûts des services proposés par les établissements bancaires comme les frais de gestion de compte ou bien les abonnements à des forfaits pour obtenir des cartes de paiement.

Des frais en hausse

A titre d'exemple, deux services de base sont actuellement en hausse : les frais de tenue de compte (+4,33%) et ceux de mise à disposition d'une carte de paiement à débit immédiat (+1,19%). Au 5 janvier 2022, il fallait compter en moyenne 20,23 euros par an pour le service de tenue de compte, soit 2,5 fois plus qu'il y a dix ans, et 42,46 euros par an pour une carte de paiement Visa ou Mastercard à débit immédiat (+12% en 10 ans).

Grâce à ce site officiel instauré par l’intermédiaire d’un Comité consultatif du secteur financier, il est désormais possible de comparer tous les prix des différentes cartes de paiement, selon les établissements, ou encore tous les services de banque à distance. Il est également possible de comparer tous les frais de tenue de compte de toutes les banques, ou encore le nombre de retraits gratuits au distributeur.

Par ailleurs, il est possible d’affiner ses recherches par secteurs (banque avec agences, ou banques en ligne) et le service propose aussi d’indiquer si tous les frais recherchés ont augmenté ou ont baissé par rapport aux années précédentes. Une véritable plus-value pour les consommateurs, qui devraient ainsi économiser quelques précieux euros.