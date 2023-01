Twitter : Elon Musk annonce un nouvel abonnement plus cher pour masquer les pubs

Le milliardaire et propriétaire de Twitter Elon Musk a annoncé samedi la création d'un «abonnement plus cher qui permettra de ne plus avoir de publicité» sur le réseau social.

Hyperactif depuis son rachat de Twitter, Elon Musk multiplie les innovations pour imprimer sa marque sur le réseau social. Ce samedi, le milliardaire a annoncé dans une série de tweets la création prochaine d'un «abonnement plus cher qui permettra de ne plus avoir de publicité».

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023