ChatGPT : qui se cache derrière la création de l'outil dont tout le monde parle ?

ChatGPT attire ceux qui y voient une révolution mais aussi les curieux depuis décembre dernier. Toutefois, OpenAI, la société qui se cache derrière cet agent conversationnel, est encore méconnue du grand public. Et pourtant, lorsqu'on regarde ses origines de plus près, on y trouve quelques noms célèbres, comme un certain Elon Musk.

Avec plus d'un million d'utilisateurs en seulement quelques semaines, ChatGPT est devenu la nouvelle coqueluche du numérique. Qu'on l'interroge pour générer un CV, comprendre ses intentions envers l'humanité, rédiger une dissertation... Cet agent conversationnel montre une avancée impressionnante dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cette année devrait marquer généralisation de ses usages et générer quelques 200 millions d'euros de revenus et plus d'un milliard d'euros en 2024, estiment des sources proches de ce dossier citées par l'agence Reuters.

Le travail mené autour de cet outil génératif est aujourd'hui impressionnant. Derrière cette aventure on retrouve OpenAI, une société américaine méconnue du grand public. Et pourtant, celle-ci a été fondée en 2015 par plusieurs grands noms de la tech. Dans l'organigramme d'origine, on retrouve ainsi Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX qui a récemment racheté Twitter, ainsi que son ami Peter Thiel, l'un des cofondateurs de Paypal où les deux hommes se sont rencontrés. Peter Thiel est devenu depuis un investisseur reconnu dans le secteur de la tech. Il fut aussi l'un des premiers à mettre de l'argent dans Facebook.

Afin de s'assurer de l'expansion d'OpenAI, les deux milliardaires se sont également adjoints les capitaux et les services de Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn. Toutefois, Elon Musk ne siège plus dans la société, pour cause de conflit d'intérêts avec son autre société, Tesla. L'homme d'affaires reste aujourd'hui l'un des principaux donateurs.

Des infrastructures sont notamment portées par Amazon Web Services. Parmi les cofondateurs d'OpenAI, on trouve également un ancien chercheur de Google, Ilya Sutskever, dont la fonction est d'être le directeur de recherche de la société. Enfin, côté CTO on trouve Greg Brockman, l'ancien CTO de la société de paiement en ligne Stripe.

Une ancienne société à but non lucratif

Lors de sa création OpenAI était une société à but non lucratif avec pour objectif initial de créer «une intelligence numérique au profit de l'humanité». Depuis décembre 2022, sept ans après sa création, elle est toutefois devenue une «entreprisé à but lucratif plafonné».

Parallèlement, la société entend expériementer et développer des solutions permettant de développer l'intelligence artificielle, tout en posant des garde-fous à cette technologie afin de s'assurer qu'elle «reste sous contrôle».