Fit Immersion : on a testé la réalité virtuelle sur des vélos d’appartement

S’offrir une balade dépaysante en vélo sans bouger de sa salle de sport ou de chez soi est déjà une réalité. La start-up française Fit Immersion propose une nouvelle façon de se dépenser grâce à la réalité virtuelle. Une expérience que nous avons pu tester à Paris.

Grimper sur les routes sinueuses du célèbre Mont Ventoux, s’offrir une promenade au pied de la Tour Eiffel ou encore admirer la majesté du viaduc de Millau… Et tout ça au cours de la même séance de vélo d’appartement, désormais accessible à tous. La jeune société montpelliéraine Fit Immersion mise en effet sur la réalité virtuelle pour en mettre plein la vue et apporter une nouvelle expérience dans les salles de sport, celle du «cycling immersif». Si ces lieux ont pris le cap ces dernières années de l’info-divertissement en ajoutant des écrans aux tapis roulants et aux vélos d'appartement pour regarder ses séries préférées ou l’actualité, une nouvelle étape est désormais franchie en ajoutant un casque de réalité virtuelle.

C’est au sein de L’Appart Fitness de Paris-Bastille qu’un vélo de démonstration nous a permis de nous élancer sur les plus belles routes de France. L’attirail est simple. Installez-vous sur un vélo, connectez un casque VR sans fil en Bluetooth - qu'il convient de calibrer par rapport à votre vue -, sélectionnez ensuite une balade d’environ 20 minutes de votre choix, et vous vous retrouvez téléporté à plusieurs centaines de kilomètres de votre lieu d’entraînement. L'affichage permet non seulement d'admirer les lieux, mais contient également diverses informations comme la vitesse, le nombre de tour par minute, l'inclinaison de la pente ou encore le nombre de kilomètres parcourus. Il est à noter qu'un écran LCD externe permet quant à lui à un spectateur de voir ce que le cycliste regarde avec son casque.

© N. Cailleaud/CNEWS

Dans les faits, une petite minute d’installation est nécessaire et la balade démarre. Le dépaysement est total, avec une vue à 360° et en 3D. «J’ai eu cette idée alors que je m’ennuyais sur un vélo d’appartement. Mais en 2015, en découvrant la VR, j’ai voulu créer un contenu pour simuler une sortie en extérieur. Après deux années de recherche et développement, j’ai alors lancé le concept», se remémore pour CNEWS Dimitri Prikhodko, fondateur de Fit Immersion. Ce spécialiste de l'intelligence artificielle est lui-même sportif et ancien athlète semi-pro. En 2023, sa société essaime les salles de sports, tandis que divers partenariats ont été noués ces dernières années, notamment avec le Cnes puisque l’astronaute Thomas Pesquet a pu le tester sur l’ISS lors de son séjour en 2021.

Traverser les cinq continents

«Actuellement, nous proposons 28 expériences, avec des parcours d’environ 10 km chacun enregistrés dans sept pays. Nous souhaitions proposer une expérience pour filmer à 360° de magnifiques paysages, mais aussi offrir des sorties pour divers types de cyclistes. Certains s’essayent à des parcours plus difficiles comme le fameux Mont Ventoux, étape phare du Tour de France, quand d’autres s'orientent vers des sorties plus douces», ajoute Dimitri Prikhodko. D'ici à la fin de l'année, 50 destinations seront accessibles, depuis le Canada, jusqu'en Russie, en passant par la France, la Hongrie ou encore l'Ukraine. «Le but étant de couvrir les cinq continents», ajoute-t-il.

Attention toutefois, ne pensez pas allez où bon vous semble, le trajet de la promenade est ici imposé, le guidon restant fixe. Mais dans les faits, la balade n’est pas de tout repos, car le vélo adapte la force de son pédalier en fonction de l’inclinaison de la route. Un système de résistance en temps réel est activé, et s’attaquer à une côte va demander de donner un bon coup de pédale et de faire travailler les mollets. Il en ressort également un aspect motivant, puisqu’on ne se rend pas compte du temps qui passe et des efforts que l’on fait. Le cerveau est ici captivé par l’environnement qui le trompe, créant une autre motivation, celle d’avancer dans la promenade pour le plaisir de la découverte.