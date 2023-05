Dailymotion se modernise et vise un milliard d'utilisateurs d'ici à 2026

Avec un objectif affiché d’un milliard d’utilisateurs d’ici à 2026, Dailymotion entame sa révolution avec la volonté de séduire la génération Z. Pour CNEWS, Guillaume Clément, directeur des opérations, explique la nouvelle mue de sa plate-forme.

Vidéos au format vertical, nouvel algorithme, look moderne, commentaires vidéo… Dailymotion se repense pour séduire un nouveau public biberonné à TikTok, Snapchat et Instagram.

Ce jeudi 11 mai, le concurrent français de YouTube a entamé sa mue avec l’ambition de fédérer un milliard d’utilisateurs à l’horizon 2026.

Si 400 millions répondent déjà présents parmi 145 pays - contre 2 milliards sur YouTube -, Dailymotion compte sur sa nouvelle image et des idées porteuses de diversité, comme l’expose pour CNEWS Guillaume Clément, son directeur des opérations.

En quoi le nouveau Dailymotion se différencie-t-il de la concurrence ?

Nous nous appuyons sur deux grands piliers que sont la diversité et l'algorithmie. La diversité tout d'abord car nous souhaitons mettre en avant différentes sources d'opinions, qu'elles soient personnelles ou véhiculées par des médias et des créateurs de contenu. Nous souhaitons faire en sorte de ne pas enfermer les gens dans une bulle. Contrairement aux algorithmes que l'on voit ailleurs qui vont optimiser les visionnages, l'idée est d'inviter l'utilisateur à explorer et de lui permettre d'apprendre sans cesse.

L'algorithme que nous avons développé en interne est notre 2e pilier qui a pour ambition de développer une plate-forme basée sur la bienveillance. Aujourd'hui, nous avons un petit pourcentage d'utilisateurs qui produit du contenu, mais nous souhaitons inciter les autres utilisateurs à se mettre en avant. Nous proposons donc les React, qui invitent à réagir en vidéo dans les commentaires des contenus, grâce au mode selfie de leurs smartphones.

Au sujet de cet algorithme entièrement repensé, pouvez-vous nous expliquer comment met-il en avant ce pluralisme ?

Il y a une interface qui est gérée à la fois de manière automatique mais aussi à la main. Dans votre propre feed, il pourra y avoir une réaction suggérée sur une vidéo, proposer également des contenus sur des sujets que vous suivez moins pour la curiosité, mais il y a une partie qui est déclenchée seulement si vous le souhaitez grâce à l'algorithme «perspective» proposé à votre intention.

Lorsqu'il est choisi tous les éclairages possibles sur un sujet précis sont proposés. Je pense que nous avons trouvé la bonne balance entre l'automatisation et les contenus à la carte. Il est aussi important de souligner que les annonces du 11 mai ne montrent qu'une première version de notre application, car tout ça va encore évoluer. L'arrivée des contenus verticaux n'exclut pas les contenus aux formats carré ou 16:9e. L'algorithme va intégrer toutes ces typologies de contenus pour les proposer.

Il y a aujourd'hui un enjeu démocratique sur ces plates-formes. Guillaume Clément

Les réactions en vidéo dans les commentaires suscitent un vif intérêt. Comment seront-elles régulées ?

Cela répond à une vraie demande. Les React vont apporter de l'authenticité et aideront à lutter contre l'anonymat [NDR : ce dernier étant souvent source de contenus haineux]. J'ajoute que nous sollicitons une génération qui n'a pas de problèmes à s'enregistrer, c'est aussi une génération qui craint que le débat ne s'appauvrisse. L'idée est ici de dire les choses telles qu'on les pense, bien sûr la modération est toujours présente. Nous souhaitons apporter de la valeur à la conversation. Il y a un enjeu démocratique aujourd'hui sur ces plates-formes.

Que proposez-vous pour séduire de nouveaux créateurs de contenus ?

Nous développons une logique d'accompagnement en mettant en avant une relation de construction à leur côté. Nous proposons des ateliers notamment, tandis que nos studios sont à disposition pour nos partenaires. Nous tissons un lien de proximité avec les équipes. Et puis, je rappelle que Dailymotion est une plate-forme française et européenne avec un reach mondial dans 145 pays, c'est important pour eux.

Outre cette modernisation et la mise en avant des créateurs de contenu, d’autres leviers sont-ils envisagés pour atteindre cet objectif d’un milliard d’utilisateurs d’ici à 2026 ?

D'autres fonctionnalités sont prévues prochainement. Surtout, toutes les nouveautés que nous venons de présentées sont déjà déployées en France. La prochaine étape consiste à faire de même dans les 144 autres pays où nous sommes présents. Tandis que nous développons également une stratégie B to B (NDLR : d'entreprise à entreprise) avec les partenaires.