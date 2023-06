Laser TV : tout savoir sur cette technologie qui révolutionne la vidéoprojection

En matière de vidéoprojecteurs, la technologie laser vient donner un coup de vieux aux systèmes à ampoules. Plus durable, plus lumineux, plus précis... Voici pourquoi les Laser TV et projecteurs laser sont en passe de changer la donne.

Des images pouvant atteindre 120 pouces de diamètres (3 m), de la 4K, une installation minimaliste et une luminosité sur l'image projetée qui faiblit très peu par rapport à un vidéoprojecteur classique, la technologie laser est actuellement en train de se démocratiser et de redonner un intérêt aux écrans géants, pour répondre aux téléviseurs qui s'agrandissent. Une innovation développée par le fabricant chinois Hisense, et qui tend à faire le buzz chez les cinéphiles adeptes d'installations sonores et vidéos high-tech à la maison.

Depuis plusieurs années, Hisense met en avant ses Laser TV basées sur des systèmes à focale ultracourte. Et si la technologie prend en Asie, elle a encore du mal à percer en Europe. La faute à des tarifs souvent très élevés pouvant atteindre les 6.000 euros sur certains modèles. Toutefois, 2023 témoigne d'un premier pas vers la démocratisation. En juillet sera commercialisé notamment le P1, un vidéoprojecteur laser très compact qui s'est fait remarqué lors du CES de Las Vegas en janvier dernier. Un modèle intégrant des enceintes JBL et pouvant afficher un contenu en 4K avec une taille d'écran ajustable entre 65 et 300 pouces de diamètre. Du jamais vu avec un telle luminosité pour un prix de lancement à 2.400 euros.

© Hisense

Parallèlement, la marque commercialise également ses Laser TV, livrées avec des écrans traités pour réfracter au minimum toute lumière extérieure à celle émise par le laser, tandis que la gamme Laser Cinéma propose la même technologie qui s'affiche quant à elle sur toute surface murale blanche. Sur l'ensemble de ces gammes, les prix varient entre 2.190 euros et 5.990 euros. Seule marque présente sur ce type de projection laser, Hisense entend convaincre de la supériorité de ce système face aux projecteurs classiques basés sur des ampoules.

«La même durée de vie qu'un téléviseur»

«Nous sommes ici sur des produits qui proposent la même durée de vie qu'un téléviseur, c'est-à-dire 10 voire 20 ans selon les usages et sans déperdition de la qualité d'image, contrairement à ce qui peut être reproché à un projecteur à ampoules», explique pour CNEWS Vincent Matias, chef de produit chez Hisense.

Mais alors comment cela fonctionne-t-il ? Deux technologies sont actuellement utilisées par la marque, l'une basée sur une lumière bleue qui passe par une roue trichromatique qui va tourner très vite pour afficher les couleurs, l'autre s'affranchit de la lumière bleue émise pour afficher directement avec une projection laser des trois couleurs. Le résultat approche ici la qualité des écrans TV QLED. «Toutefois, comme l'image est ici projetée, la fatigue oculaire se fait moins sentir, tout en consommant deux fois moins qu'un téléviseur LCD de même taille. Enfin, nous parvenons à recycler 82% des matériaux de ces appareils, contre généralement 60% de ceux d'un téléviseur», détaille Vincent Matias.

© Hisense

Et si les sytèmes à focale ultracourte (Laser TV et Laser Cinéma) commencent à se faire une place dans les salons, Hisense mise beaucoup sur le P1 qui se positionne quant à lui sur le segment des projecteurs. Là encore le système trichroma du laser est ici sollicité avec la possibilité d'atteindre le 300 pouces, soit un écran de 7,62 m de diagonale, tout en conservant une définition 4K. Les connectiques complètes permettent notamment de profiter des installations audio de dernière génétation, ou encore du HDMI 2.1 compatible avec les consoles PS5 et Xbox Series X.

Un premier pas vers une cible plus grand public. Même si les tarifs réservent encore ce type de produits aux technophiles et cinéphiles fortunés, Hisense espère tomber prochainement sous la barre des 2.000 euros.