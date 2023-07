Threads : voici la méthode pour télécharger et utiliser l'application en France

Meta a officiellement sorti sa nouvelle application appelée «Threads». Néanmoins, elle n’est pour l’instant pas disponible en France. Voici comment la télécharger malgré tout.

Déjà 10 millions d’utilisateurs. Threads a déjà conquis pas mal de personnes, mais aucune d’elle n’est Française. Et pour cause, l’application n’est pas encore disponible en France. Il existe pourtant quelques ruses pour la télécharger.

Threads a officiellement été lancé ce jeudi, dans plus d’une centaine de pays. La nouvelle application de Meta, maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a pour but de concurrencer Twitter, qui intéresse de moins en moins les utilisateurs depuis son rachat par Elon Musk.

En France, et dans l’Union Européenne de manière plus générale, l’application n’est pas encore disponible en raison de la réglementation sur le traitement des données.

Ainsi, pour pouvoir installer Threads malgré son absence sur les magasins d’application, il existe deux techniques. Une pour les téléphones sous iOS et une autre pour les téléphones Android.

Faire croire qu’on est aux États-Unis

Pour les téléphones de la marque Apple, la solution consiste à faire croire que notre localisation n’est pas située en France.

Pour se faire, il faut se déconnecter de son compte App Store. Attention, cette action vous fera perdre votre contenu sur les applications Apple Music et Apple TV, comme le souligne Numerama.

Ensuite, il faut se créer un autre compte en renseignant une adresse aux États-Unis. Automatiquement, l’application sera disponible sur l’App Store et il n’y aura plus qu’à la télécharger.

Enfin, il sera possible de repasser sur votre compte français, l’application sera toujours sur votre téléphone.

Pour les téléphones Android, cette technique est également réalisable mais il faudra utiliser un VPN. Ainsi, il vaut mieux privilégier la technique du fichier APK.

Le fichier APK pour les téléphones Android

Cette technique ne fonctionne pas pour les téléphones Apple. Elle est uniquement valable sur les smartphones sous Android.

Pour cela, il faut faire trouver un site sur les moteurs de recherches qui permet de télécharger un fichier APK.

Par défaut, le téléchargement d’un fichier APK est interdit pour des questions de sécurité. Il faudra alors l’autoriser manuellement. Il faut également être vigilant et procéder au téléchargement via un site de confiance.

Un média français spécialisé, nommé Frandroid, propose sur son site un fichier APK vérifié et sûr.

Néanmoins, les mises à jours ne sont pas automatiques et il faudra donc télécharger un nouveau fichier à chaque fois.

Attention, si vous recherchez Threads sur vos magasins d’application directement, vous risquez de tomber sur des imitations.