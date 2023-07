Réseaux sociaux : qu’est-ce que «Threads», la nouvelle application de Meta qui sera disponible ce jeudi ?

La maison-mère de Facebook, Meta, va lancer, ce jeudi 6 juillet à 16h, sa nouvelle application nommée «Threads». L'objectif est de concurrencer le réseau social Twitter, en difficulté depuis son rachat par Elon Musk.

Un nouveau bras de fer entre Mark Zuckerberg et Elon Musk. À compter de ce jeudi 6 juillet, aux alentours de 16h, heure française, les internautes pourront découvrir la nouvelle application développée par la maison-mère de Facebook, Meta. Celle-ci s’appelle «Threads» et est désormais disponible en pré-commande gratuite sur les magasins d’applications mobiles pour iPhone et Android aux États-Unis.

Pour le fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, le but de cette nouvelle application est clair : concurrencer le réseau social à l’oiseau bleu, Twitter, en difficulté depuis son rachat par Elon Musk et le lancement de l’abonnement payant Twitter Blue.

«Threads est un lieu où les communautés se réunissent pour discuter de tout, qu’il s’agisse des sujets qui vous intéressent ou des tendances de demain. Quel que soit le sujet qui vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre et vous connecter avec vos créateurs de contenus favoris et ceux qui aiment la même chose ou même pour construire votre propre base afin de partager vos idées, opinions et créativité avec le monde entier», précise la description de l’application.

Here's the store listing screenshots pic.twitter.com/kBK9OSRhNF — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 1, 2023

Selon le site Platformer, l'application serait pensée afin d'être interopérable avec les autres réseaux du même type, ce qui serait une rupture majeure avec la stratégie jusqu'ici employée par les géants de la tech qui ont toujours préféré les environnements fermés avec leurs propres règles d'utilisation.

Twitter sous le feu des critiques

Le choix de l'interopérabilité envisagée par Meta se démarque également de l'approche de Twitter en la matière : en décembre, son principal actionnaire Elon Musk avait fait brièvement bloquer les comptes de plusieurs utilisateurs qui partageaient des liens vers d'autres réseaux sociaux, dont Facebook, Instagram ou Mastodon.

Twitter a de nouveau suscité de fortes réactions ces derniers jours en choisissant de restreindre la lectures de tweets, à 6.000 par jour pour les comptes vérifiés, 600 pour les autres et même 300 pour les nouveaux comptes, plafonds qui devraient être rapidement relevés.

L'objectif affiché de la décision est de limiter l'utilisation massive des données du réseau social par des tiers, en particulier les entreprises alimentant ainsi leurs modèles d'intelligence artificielle