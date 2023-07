La 6G 100 fois plus rapide que la 5G : ce que le gouvernement prévoit pour son arrivée en France

Elle ne devrait arriver qu’en 2030, mais le gouvernement travaille déjà à la mise en place du réseau de la 6G, afin de garantir la souveraineté numérique de la France. Qu'a-t-il prévu pour son développement ?

La «France 6G», voici le nom de la nouvelle plate-forme à laquelle travaille le gouvernement. Elle aura pour objectif de coordonner les actions des différents acteurs en vue de l’arrivée de la sixième génération de réseaux mobiles. Le gouvernement a dévoilé qu’il travaillait déjà sur ce projet, prévu pour 2030, alors que la 5G est à peine déployée en France. En effet, son réseau n’est présent que sur 10% des forfaits mobiles français.

Dans un communiqué, Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, ont annoncé à l’Institut Mines Telecom, le lancement du Programme de recherche (PEPR) «Réseaux du Futur». Le projet sera par ailleurs copiloté par le Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA), le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et l’Institut Mines Télécom (IMT).

Une consommation d'énergie plus faible

La 6G présente aussi un avantage indéniable pour ses futurs utilisateurs puisque son débit est estimé jusqu’à 100 fois supérieur à la 5G. Par ailleurs, alors que les questions environnementales se posent de plus en plus, la 6G devrait aussi s’accompagner d’une baisse de la consommation d’énergie par gigaoctet de donnée.

«Ce programme s’inscrit dans le cadre de la Stratégie d’accélération «5G et Réseaux du Futur» de France 2030, qui vise à positionner la France sur un marché essentiel pour garantir sa souveraineté numérique», peut-on lire dans le communiqué. Le projet mènera ainsi à la création de la plate-forme baptisée «France 6G». Le gouvernement engage un budget de 65 millions d’euros pour ce programme.