IFA 2023 : Samsung ajoute de l’IA jusque dans ses aspirateurs

Le géant de l’électronique coréen Samsung a dévoilé une gamme de produits connectés pour s’occuper du foyer lors de l'IFA, le salon high-tech de la rentrée qui se déroule à Berlin. Et l’intelligence artificielle entend apporter son aide même là où on ne l'attend pas.

De l’IA pour créer des recettes, de l’IA pour analyser les habits sales, de l’IA pour gérer la puissance d’aspiration, de l’IA en veux-tu, en voilà. Alors que l’IFA, le grand salon des nouvelles technologies de Berlin se tient du 1er au 5 septembre, Samsung a profité de l’événement pour mettre en avant une gamme d’appareils connectés nourrie à l’intelligence artificielle. Fours, lave-linges, réfrigérateurs et même aspirateurs sont désormais boostés grâce à des algorithmes qui peuvent tantôt faciliter les usages de l'électroménager, tantôt aider à réduire leur consommation électrique.

C'est la promesse faite par les géants de la Tech et Samsung n'échappe pas à ce mouvement. Le groupe sud-coréen entend d'ailleurs proposer une gamme intégralement connectée via le WiFi d'ici à 2024. Et sur son stand, les lettres IA s'affichent en grand pour souligner cette transition.

Le géant de l'électronique grand public s'appuie ici sur des capteurs et des algorithmes dans une gamme surnommée Bespoke AI. Pour preuves : ses fours connectés Dual Cook Steam, où une caméra intérieure va analyser les aliments, ou le plat déposé à l'intérieur pour suggérer un mode de cuisson. Une connexion avec votre téléviseur connecté permet même de voir où en est la cuisson sans avoir à se lever de son canapé.

Du côté des lave-linges, des programmes spécifiques pour gérer au mieux les habits du plus sale au plus légèrement porté, vont permettre de laver plus efficacement, mais surtout avec un niveau de consommation bien moins énergivore, voire ridiculement bas. Des appareils électroménagers communicants et qui renseignent aussi leurs utilisateurs via une appli mobile dédiée.

Une nouvelle application pour cuisiner connecté

En ce sens, Samsung a notamment dévoilé une nouvelle application nommée Samsung Food. Celle-ci entend proposer plus de 160.000 recettes et s'adresse aussi aux cuisiniers en panne d'inspiration puisqu'il suffit de lui indiquer de quels aliments on dispose dans son réfrigérateur ou son placard pour qu'il les combine et offre une idée pour le dîner. L'outil allant même jusqu'à suggérer les temps de cuisson idéaux.

Parallèlement, c'est aussi le monde des aspirateurs-balais qui évolue avec son temps. Le Bespoke Jet AI a un coût de 1.349 euros certes, mais à ce prix-là il promet d'être la Rolls Royce des nettoyeurs de planchers. Un détecteur épaulé par un système de reconnaissance des sols permet d'adapter automatiquement la puissance de l'aspirateur. Passez sur un carrelage et l'aspiration se fera douce, glissez sur une moquette et l'appareil montera en puissance (jusqu'à 280 Watts) pour un passage plus efficace sans besoin de toucher un bouton. Parallèlement, il est livré avec deux batteries pour une autonomie totale de 160 minutes, tandis qu'un bac à poussière autorise un vidage automatique avec un système de syphon motorisé.

Autant d'innovations qui doivent faciliter la vie de leur propriétaire. Surtout, l'ajout de l'IA dans ces produits témoigne de la transition énergétique qui est en train de s'opérer. Les constructeurs, et pas seulement Samsung, doivent désormais apprendre à leurs machines à consommer moins tout en restant efficaces. Et cela passe désormais par l'ajout de capacités d'adaptation à leur environnement que les algorithmes peuvent offrir au-delà d'un simple bouton on/off. Des machines qui, par leurs suggestions, contribuent elles aussi à nous éduquer pour l'avenir de la planète.