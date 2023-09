Tech et Gaming : notre sélection d'accessoires à ne pas rater pour la rentrée 2023

Pour la rentrée 2023, il est plus que jamais intéressant de choisir des accessoires High-Tech taillées à la fois pour le travail à domicile et les loisirs.

Une carte graphique pleine de ressources

Efficacité et performance, avec cette RTX4060 Ti, de Nvidia. Cette carte graphique de dernière génération est dénichable pour un peu plus de 400 euros, ce qui constitue déjà une belle somme, mais avec elle, pas de mauvaise surprise. Elle assurera à tous les niveaux, notamment en proposant la technologie d'upscaling maison, baptisée DLSS 3, tout comme la gestion des éclairages en temps réel grâce au Ray Tracing.

Carte graphique RTX4060 Ti, Nvidia, 439 €

Un clavier sobre et efficace

Depuis de nombreuses années, Cherry est la référence en matière de switches (les mécanismes de touches de clavier, pour faire simple), mais la marque américaine solidement installée en Europe est également un fabricant très sérieux de clavier. Parmi ses dernières réalisations, le KW 9100 Slim est une indéniable réussite. Avec ses LED qui vous informent clairement quel mode (majuscule, verrouillage numérique…) est enclenché, pas de temps perdu. Silencieux et efficace, il est un allié de poids pour le travail, mais il ne rechignera pas non plus devant un FPS.

Clavier KW 9100 Slim, Cherry, 71 €

Une souris hyper accessible

Trust creuse son sillon. Spécialisée dans les accessoires de bureau abordables, la marque propose également une gamme gaming de bonne facture. Sa souris GXT 922 YBAR, par exemple, est un très bon modèle d'entrée de gamme, avec tout ce qu'il faut pour jouer sans entrave. A ce prix-là, évidemment, elle reste filaire, mais ses multiples réglages (Sensibilité de 200 à 7.200 dpi) et ses six boutons font parfaitement le job.

Souris Gaming GXT 922 YBAR, Trust, 24,99 €

Une console bien habillée

Sans hésiter, Starfield est un des jeux phares de cette rentrée 2023. Xbox, comme à son habitude, propose des accessoires aux couleurs de ce nouveau porte-étendard, mais innove avec l'arrivée sur son store d'habillages spécialement conçus pour la Series X. Designé pour l'envelopper parfaitement, ce cocon réalisé en silicone souple se ferme à l'aide d'un Velcro. Et si la SF n'est pas votre truc, sachez que d'autres versions existent d'ores et déjà.

Habillage console Xbox, Xbox, 49 €

Une Webcam de compétition

Pixellisation, image sous exposée, réglages un peu légers… Vous en avez assez des webcams qui ne tiennent pas leurs promesses ? Ça tombe bien, nous aussi, et la Kiyo Pro Ultra, de Razer, fait l'unanimité. Il s'agit actuellement d'une des références en la matière, et c'est d'ailleurs pour ses multiples qualités que de nombreux streamers l'ont adoptée pour filmer leurs Lives Twitch ou autre. Certes, elle est un peu chère, mais l'excellence est au rendez-vous, avec un objectif à très grande ouverture et un capteur de grande taille, qui ne néglige aucun détail.

Webcam Kiyo Pro Ultra, Razer, 349,99 €

Une manette qui sort de l'ordinaire

Une nouvelle manette pour la rentrée ? Xbox continue à proposer régulièrement de nouveaux modèles et ce coloris Stormcloud Vapor, au motif nébuleux, est plutôt réussi.

Compatible avec les consoles de la marque, elle fonctionne également sur PC ou avec un mobile, ce qui en fait un parfait compagnon de jeu.

Manette Stormcloud Vapor, Xbox, 69,99 €