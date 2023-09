Chaînes WhatsApp : quelle est cette nouvelle fonctionnalité qui arrive bientôt en France ?

Bien connues de ceux qui utilisent Telegram et Instagram, les chaînes, nouvelle fonctionnalité lancé par WhatsApp, permettent aux internautes de discuter de manière verticale à leurs abonnés.

Vous n'avez pas encore téléchargé WhatsApp sur votre smartphone ? Cette messagerie instantanée créée en 2009 est devenue indispensable aux groupes d’amis, de collègues ou de professionnels qui souhaitent mettre leurs idées en commun.

Envoyer des messages, des photographies, des vidéos, des points géographiques, des notes vocales… Tout est possible sur l'application dont le logo est un téléphone vert. Pourtant, l’entreprise a annoncé mercredi 13 septembre qu’une nouvelle fonctionnalité serait bientôt disponible en France et dans plus de 150 pays.

Depuis le mois de juin, les chaînes sont testées en Colombie et à Singapour. Elles offrent la possibilité aux marques, aux entreprises et aux créateurs de communiquer avec leur communauté de façon unilatérale et privée.

Ce mode de communication reprend le principe des canaux de diffusion de Telegram, disponible depuis peu sur Instagram. Sur ce dernier, les chaînes ont prouvé qu'elles étaient un bon moyen pour renforcer la relation entre les influenceurs et leur audience. Sur WhatsApp, le nouveau service pourrait plutôt représenter un espace privilégié pour la communication des organisations et des médias.

Cette nouvelle fonctionnalité permettra, à terme, de suivre des comptes thématiques afin de bénéficier d’informations sur des sujets divers tels que le trafic routier, la météo, les recettes de cuisine…

L’objectif est de proposer le service de diffusion «le plus privé qui soit», ont indiqué les équipes de l'application. En effet, les chaînes sont séparées des discussions générales, et les autres abonnés ne peuvent pas trouver qui un utilisateur choisit de suivre.

Des services complémentaires pour le démarrage mondial

À l’occasion du lancement international des chaînes sur WhatsApp, quelques fonctionnalités supplémentaires ont été ajoutées :

Annuaire amélioré

Des chaînes à suivre filtrées automatiquement en fonction du pays de résidence de l’utilisateur seront conseillées par l’application. L’objectif est de trouver plus facilement de nouveaux canaux, les plus actifs et les plus populaires selon leur nombre d’abonnés.

Réactions

Il sera possible de réagir avec des émojis aux messages des émetteurs sur les chaînes et voir le nombre total de réactions. Les réactions individuelles ne seront pas montrées aux autres abonnés, elles seront uniquement visibles dans leur ensemble.

Modifications

Les administrateurs des canaux pourront modifier leurs actualités pendant 30 jours. Après cette période, WhatsApp supprimera automatiquement les messages des serveurs.

Transfert

Lorsqu’un utilisateur transférera des actualités vers des discussions ou des groupes, les messages comprendront un lien vers la chaîne.

Pour le moment, les chaînes sont encore en phase de déploiement. Elles devraient être accessibles à tous les utilisateurs dans les semaines à venir.