Google a 25 ans et voici 5 anecdotes autour du moteur de recherche

Lancé le 27 septembre 1998 par Larry Page et Sergey Brin, le moteur de recherche Google fête ce mercredi ses 25 ans d’existence. Voici 5 anecdotes autour du moteur de recherche le plus populaire du monde.

Le nom vient d’une faute de frappe

Une faute de frappe qui a changé l’avenir d’Internet. Selon David Koller, ancien étudiant à Stanford, le nom «Google» a été décidé par une… faute de frappe.

En 1997, alors que Larry Page et Sergey Brin étaient à la recherche d’un nom pour «BackRub», qui avait pour but de retrouver les pages internet pointant vers une page Web donnée, un étudiant, Sean Anderson, aurait proposé le nom «googolplex». Un terme qui définit le nombre 10 à la puissance googol, raccourci à «googol» pour la création du moteur de recherche.

Mais alors qu’il tentait de vérifier la disponibilité de googol.com, Sean Anderson a écrit par erreur «google.com». Un nom apprécié par Larry Page, qui a finalement décidé d’enregistrer ce nom de domaine, avant de le lancer en ligne un an plus tard.

Jennifer Lopez est à l’origine de Google Images

Très populaire pour la recherche d’images, Google Images aurait vu le jour en 2001 grâce à Jennifer Lopez. Selon Eric Schmidt, PDG de Google entre 2001 et 2011, le moteur de recherche a enregistré un nombre anormalement élevé de requêtes concernant la chanteuse américain, mais surtout la robe Versace qu’elle portait lors de la soirée des Grammy Awards en 2000.

«À l’époque, il s’agissait de la requête de recherche la plus populaire. Mais nous n’avions aucun moyen d’offrir aux utilisateurs exactement ce qu’ils cherchaient : une image de J-Lo portant cette robe. C’est ainsi qu’est né Google Images», a-t-il expliqué à GQ.

Les Doodle ont été créés avant le lancement du moteur de recherche

Comme ce mardi pour son 25e anniversaire, le logo du moteur de recherche Google arbore un design légèrement modifié, appelé un «doodle». Et comme l’explique l’entreprise, son origine remonte à 1998. «Le concept du doodle est né en 1998, avant même que la société ne soit officiellement fondée», explique-t-il, avant d’indiquer que Larry Page et Sergey Brin souhaitaient annoncer leur présence au «Burning Man».

Le premier Google Doodle de l'histoire (©Google)

C’est dont le 30 août 1998 que le premier Google Doodle a été créé, avec le dessin d’un bonhomme derrière le second O de Google. «Même si ce premier doodle était assez simple, l’idée de décorer le logo pour commémorer des événements importants était née», explique Google.

Depuis, près de 5.000 de Google Doodle divers et variés ont été créés pour les différentes pages d’accueil de Google dans le monde entier.

Plus de 99.000 requêtes par seconde dans le monde entier

Moteur de recherche le plus utilisé dans le monde entier, Google permet à des milliards de personnes de trouver ce qu’ils cherchent. Et selon les chiffres de l’Internet Live Stats de 2022, le nombre de requêtes est astronomique. Chaque seconde, près de 99.000 requêtes sont effectuées sur Google. Cela équivaut à près de 8,5 milliards par jour, ou encore plus de 3.000 milliards de recherches annuelles.

Une page d’accueil simplifiée par un manque de connaissance

Une fois arrivé sur le moteur de recherche, il est surprenant de constater la simplicité de la page d’accueil de Google. Mais cette grande page blanche n’est pas due à une volonté particulière des fondateurs de Google. En effet, Sergey Brin et Larry Page ne possédaient pas les compétences nécessaires pour développer efficacement une page et ont juste utilisé les bases du langage HTML, sans faire appel à un développeur.

Finalement, cette interface n’a que très peu évolué dans le temps, avec le bouton de recherche classique et celui intitulé «J’ai de la chance», qui redirige l’utilisateur vers la page qui apparaît en tête des résultats.