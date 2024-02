Soldats nazis de couleur, Pères fondateurs américains d’origine asiatique… L’IA Google Gemini suspend sa fonctionnalité de génération d'images humaines

Après plusieurs erreurs sur des générations d'images concernant des thèmes historiques, Google Gemini a décidé de suspendre temporairement la création d'images sur son intelligence artificielle, ce jeudi 22 février.

Un réécriture de l'histoire grâce à l'IA. Google a annoncé, ce jeudi 22 février, suspendre la création d'images de personnes sur son outil d'intelligence artificielle générative Gemini, à la suite de «problèmes récents» concernant cette fonctionnalité, avec plusieurs inexactitudes concernant la diversité et le genre sur des sujets historiques.

Parmi les erreurs affichées par les utilisateurs du modèle d’intelligence artificielle développé par la filiale de Google figurent des images des Pères fondateurs des États-Unis d’origine asiatique, ou encore des images de soldats nazis à la peau noire.

Capture d'écran The Verge

«Nous nous efforçons de résoudre les problèmes récents liés à la fonctionnalité génération d'images de Gemini. Dans l'intervalle, nous allons suspendre la génération d'images de personnes et nous rendrons bientôt disponible une version améliorée de cette fonctionnalité», a expliqué Jack Krawczyk, directeur de produit chez Google en charge de Gemini.

«La génération d'images par l'IA de Gemini donne lieu à un vaste éventail de personnes. Et c'est généralement une bonne chose car les gens l'utilisent à travers le monde. Mais nous avons raté notre coup dans le cas présent», a indiqué Google sur son compte X.

We're already working to address recent issues with Gemini's image generation feature. While we do this, we're going to pause the image generation of people and will re-release an improved version soon. https://t.co/SLxYPGoqOZ

— Google Communications (@Google_Comms) February 22, 2024