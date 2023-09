Microsoft : pour booster son IA, l'entreprise prévoirait de l'alimenter avec des microréacteurs nucléaires

Dans le futur, les besoins en énergie des IA seront tels que les moyens actuels pour les alimenter seraient dépassés pour rester écologiques. Pour Microsoft, la réponse serait à chercher du côté des réacteurs nucléaires. Un projet de recherche en ce sens serait déjà lancé chez le géant américain.

Des intelligences artificielles énergivores. A en croire une offre d'emploi relayée par le site américain The Verge, Microsoft est à la recherche d'un responsable pour diriger sa stratégie énergétique nucléaire. Car les centres de données et les serveurs alimentant ses IA deviendront à termes de mauvais élèves qui ne permettraient pas d'atteindre les objectifs environnementaux de l'entreprise. Celle-ci compterait donc s'adosser à l'énergie nucléaire considérée comme non émettrice de gaz à effet de serre.

Un pari que la firme de Redmond semble prête à relever en misant notamment sur des microréacteurs nucléaires. On sait déjà que les experts de la Nasa travaillent sur ce type de technologie avec pour ambition d'alimenter une future base lunaire, mais les petits réacteurs représentent une solution technologique qui pourrait aussi alimenter les IA et serveurs à l'avenir.

Une technologie prometteuse

«Contrairement à leurs prédécesseurs plus anciens et beaucoup plus grands, ces réacteurs modulaires sont censés être plus faciles et moins coûteux à construire. À titre de comparaison, le dernier grand réacteur nucléaire construit aux États-Unis a finalement été mis en service cet été, avec un dépassement de budget d'environ 17 milliards de dollars, après sept ans de retard», écrit la journaliste scientifique Justine Calma dans The Verge. Une technologie de microréacteurs que la Commission américaine de réglementation nucléaire ne rejette pas non plus, puisqu'en janvier dernier elle a certifié pour la première fois un premier projet de ce type pour l'administration des Etats-Unis.

Si Microsoft n'a pas confirmé, ni infirmé ses projets autour de l'éventuel usage du nucléaire, le géant des nouvelles technologies s'intéresse vivement à diverses solutions autour de ce type d'énergie. Car le futur se dessine aussi autour de la recherche sur la fusion nucléaire. Un projet qui permettrait de générer une énergie totalement propre. Problème, cette technologie ne sera pas une réalité exploitable avant plusieurs décennies. Un délai qu'une entreprise telle que Microsoft ne peut pas attendre pour remplir ses objectif en matière environnementale.