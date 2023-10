Pixel 8 et 8 Pro : prix, date de sortie, 7 ans de mises à jour garantis... Tout savoir sur les smartphones phares de Google

Le géant du Web et des nouvelles technologies Google a tenu sa keynote de rentrée ce mercredi 4 octobre. Un événement qui a levé le voile sur les nouveaux mobiles Pixel 8 et Pixel 8 Pro, qui entendent répondre aux iPhone 15 d'Apple. Et ils possèdent de solides arguments.

Près d'un mois après Apple, Google a dégainé ses nouveaux mobiles phares de sa gamme Pixel. Le groupe américain avance ainsi ses atouts, les Pixel 8 et 8 Pro, pour venir séduire les mobinautes en cette fin d'année.

Deux modèles que le géant des nouvelles technologies s'apprête à lancer avec des arguments intéressants, portés par un usage précis de l'intelligence artificielle. Toutefois, côté design, les appareils évoluent peu par rapport à la génération précédente, dans la même mouvance que ses rivaux.

Quand les Pixel 8 et 8 Pro seront-ils disponibles ?

A l'issue de la keynote Made by Google, l'entreprise a annoncé le lancement des précommandes de ses deux nouveaux bébés, ainsi que celles de la nouvelle montre connectée la Pixel Watch 2. Ainsi, il est d'ores et déjà possible de réserver ses Pixel 8 et 8 Pro pour une commercialisation officielle qui sera ouverte à partir du jeudi 12 octobre, dans plusieurs pays dont la France.

A quels prix ?

Les prix connaissent cette année une hausse dans la gamme Pixel. Ainsi, les Pixel 8 seront lancés à partir de 799 euros (dans leur version 128 Go), c'est quasiment 150 euros de plus que les Pixel 7 lancés l'an passé au prix de 649 euros.

Parallèlement, les modèles Pixel 8 Pro, équivalent du premium chez Google, dépassent pour la première fois les 1.000 euros pour leur version de base. Ainsi, il faudra débourser au moins 1.099 euros pour se procurer le modèle à 128 Go. C'est 200 euros plus cher que le Pixel 7 Pro équivalent lancé à 899 euros en octobre 2022.

© Google

Une hausse des prix qui suit la tendance actuelle du marché des smartphones, touché par l'inflation et un repli toujours marqué dans les ventes mondiales. Parallèlement, Google met en avant l'ajout de nouvelles technologies intéressantes dans ses deux appareils.

Quels changements côté design ?

Commençons par l'allure générale de ces Pixel cuvée 2023. Cette année encore, Google suit la tendance générale initiée en 2021 avec les Pixel 6 puis affinée par les Pixel 7 de 2022. Le look ne diffère donc que très peu. Toutefois lorsqu'on les observe en détail, les nouveaux téléphones de Google révèle des angles plus doux et arrondis, tandis que le bloc photo offre un ton en accord avec la couleur générale proposée.

Les Pixel 8 seront commercialisés en trois coloris : vert sauge, rose et noir volcanique. Les Pixel 8 Pro héritent de tons et d'une finition plus premium, avec trois coloris, le bleu azur, noir volcanique et porcelaine. Notons également l'ajout d'une coque basée sur du verre et du métal pour un touché doux, ce qui rejoint ici le parti pris des iPhone 15 Pro notamment.

Côté écran, l'Oled est toujours présent dans les deux cas, mais Google présente ici ses propres écrans nommés Actua Display de 6,2 pouces pour le Pixel 8 et le Super Actua Display de 6,7 pouces pour le Pixel 8 Pro, avec un taux de rafraîchissement oscillant entre 1 et 120 Hz en fonction des usages.

Quelles nouveautés côté photo ?

© Google

Avec les années, les mobiles Pixel de Google ont acquis une solide réputation en matière de photographie et de traitement des images via les algorithmes. Une expérience qui se retrouvera encore cette année avec la famille Pixel 8. Lors de sa conférence Google a ainsi présenté de nouveaux points intéressants.

A commencer par la fonctionnalité dite «Best take» (meilleure prise). Celle-ci devrait sauver les photos de famille et de groupe d'amis. En effet, lorsque l'on prend habituellement une photo avec plusieurs personnes en même temps il n'est pas rare que chacun ne soit pas prêt ensemble au moment de la prise de vue. Visages grimaçants, regards perdus, yeux fermés... devraient être de l'histoire ancienne.

Concrètement, cette fonction, activable une fois plusieurs photos prises, va permettre de recombiner chaque visage indépendamment et de les reprendre individuellement pour faire une photo unique où tous les figurants sont bien. L'IA vient alors découper et réappliquer chaque visage au bon endroit pour que tout paraisse homogène. Bluffant.

D'autres outils sont toujours présents et ont été améliorés, à l'image de la «Gomme magique» qui permet d'effacer d'un seul geste les personnes ou objets gênants d'une photo.

Du côté de la vidéo, les atouts logiciels des Pixel vont permettre d'améliorer les enregistrements. On peut notamment citer le Night Sight Video qui promet de booster les couleurs des vidéos en basse luminosité, pour offrir un rendu moins terne. Tandis que, côté son, l'Audio Magic Eraser promet de réduire les sons ambiants gênants (vent, cris…) pour les enregistrements.

Côté fiche technique les Pixel 8 et 8 Pro sont plutôt bien pourvus pour les prises de vue. Ainsi, le modèle 8 adopte un capteur grand angle de 50 Mpixels et une ouverture de f:1,68 et un zoom équivalent optique x2 avec zoom numérique haute résolution x8, ainsi qu'un second capteur de 12 Mpixels réservé à l'ultra grand angle. Le 8 Pro accueille, lui, un trio de capteurs dans son bloc. Le principal est le même capteur grand angle de 50 Mpixels du Pixel 8, auquel s'ajoute un ultra grand angle de 48 Mpixels et un téléobjectif de 48 Mipxels doté d'un zoom optique x10. De quoi promettre une belle polyvalence.

Seront-ils durables ?

© Google

Dans l'esprit d'offrir un appareil qui s'inscrit dans le temps, Google a mis l'accent, lors de sa conférence, sur des smartphones qui seront prêts pour les sept années à venir. Ainsi, Google promet sept ans de mises à jour de son OS Android ainsi que sept ans de mises à jour liées à la sécurité. Une première, à notre connaissance, pour un smartphone. Ce qui devrait non seulement garantir que les Pixel 8 et 8 Pro sont construits pour durer, mais aussi leur offrir une bonne réputation lors de leur revente, voire sur le marché du reconditionné.

Pixel 8 et Pixel 8 Pro, Google, respectivement à partir de 799 euros et 1.099 euros.