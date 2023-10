Addictive, incroyablement bon marché et controversée : tout savoir sur la nouvelle appli Temu qui cartonne

Jeux, accessoires, articles ménagers, produits d’entretien, vêtements, gadgets… Véritable bazar en ligne, Temu a pris d’assaut Internet avec une liste infinie de produits et des prix imbattables. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette appli controversée.

Le paradis des bonnes affaires. Concurrent d'Aliexpress ou encore de Shein, Temu fait fureur depuis plusieurs mois aux Etats-Unis, en Chine ou encore en Australie. Lancée en France en avril 2023, le site chinois de shopping s’est également imposé dans l’Hexagone en devenant un leader du e-commerce. Et pour cause, son application est actuellement l’une des plus téléchargées, avec près de 30 millions de téléchargement par mois.

Son succès, Temu, le doit à une gamme illimitée d’articles plus ou moins insolites. En outre, dans un contexte d’inflation croissante dans de nombreux pays, le site a su attirer les clients avec des prix défiants toute concurrence.

D’après le Guardian, la plate-forme fonctionne par la proposition d’une gamme infinie d'articles provenant directement de fournisseurs. Ce système permet à Temu de s’appuyer sur la capacité des fournisseurs à produire des articles variés, en petite quantité et à bas prix, tout en les expédiant directement depuis la Chine. Une opération qui assure une limitation des coûts, mais des délais de livraison rallongés.

Un marketing agressif

Roues de prix interactives, systèmes de récompenses, offres éclair en continu, comptes à rebours… Temu regorge de promotions et d'offres en échange de parrainages, et incite ainsi les utilisateurs à acheter toujours plus. En outre, l’entreprise chinoise a largement investi dans des campagnes marketing notamment sur les réseaux sociaux.

Elle s’est par ailleurs offert un spot publicitaire pendant l’un des événements sportifs les plus suivis au monde, le dernier Super Bowl. Enfin, la création de l’application a facilité l’utilisation de la plate-forme et a rendu l’expérience client accessible à tout moment.

Des soupçons d’espionnage

Publié en septembre 2023, un rapport du cabinet Grizzly Research – entité qui analyse les plus grandes sociétés mondiales – épingle toutefois Temu. L’application est accusée d’utiliser un logiciel espion permettant de recueillir un grand nombre de données. Car pour pouvoir profiter de l’application, il est nécessaire de fournir son adresse électronique, son adresse postale et son numéro de téléphone.

L’utilisateur doit, de surcroît, indiquer sa localisation, autoriser l’accès aux données, au microphone et à la caméra de son téléphone.

Si pour l’heure, rien ne prouve que les données sont transmises aux autorités chinoises, selon Grizzly Research les entreprises chinoises ne fonctionnent que si l’intégralité de leur base de données est accessible aux agences gouvernementales du pays.

Alors que Temu a su convaincre des consommateurs de tous les âges, son modèle économique intrigue lui aussi. L’entreprise perdrait sur chaque commande l’équivalent de 30 dollars du fait des coûts de livraison et des petits prix proposés. La rentabilité de l’application s’expliquerait ainsi par la vente de données.