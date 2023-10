MacBook, iMac, iPad… Que pourrait annoncer Apple lors de sa keynote d’Halloween ?

Apple devrait dévoiler plusieurs nouveautés au cours d'une keynote surprise dans la nuit du 30 au 31 octobre. Parmi les annonces pressenties, l'arrivée d'une nouvelle gamme de processeurs, de nouveaux MacBook, iMac, voire iPad.

Une surprise de fin d’année et quelques annonces majeures ? Alors que le calendrier des keynotes prévues pour l’année 2023 semblait respecté avec la présentation des iPhone 15 en septembre dernier, Apple a annoncé la tenue d’une keynote de dernière minute, ce 30 octobre aux États-Unis, ou dans la nuit du 30 au 31 octobre en France.

Si de nombreux adeptes de la marque à la pomme suivront les annonces d’Apple, nombre d’entre elles ont déjà été dévoilées par la presse américaine, notamment du côté de Bloomberg. Selon le média spécialisé en économie, la keynote d’Halloween, baptisée «Scary Fast», devrait principalement porter sur les MacBook et iMac, l’iPad et les puces dédiées aux organisateurs de la marque à la pomme : les Apple Silico M3, M3 et M3 Max.

Comme rapporté par le journaliste Mark Gurman, la compagnie fondée par Steve Jobs pourrait dévoiler officiellement de nouveaux ordinateurs Mac. Une hypothèse appuyée par l’invitation de la keynote, qui se transforme en logo Finder. Toujours selon le journaliste de Bloomberg, Apple pourrait annoncer un nouveau MacBook avec deux formats d’écran, de 14 et 16 pouces.

Power On: Apple looks to regain chip bragging rights with trio of M3 chips on Monday night https://t.co/8VaiWAFAEQ — Mark Gurman (@markgurman) October 29, 2023

Les ordinateurs de bureau d’Apple ne devraient pas être mis de côté lors de cette annonce à la veille d’Halloween. Encore équipés de la première puce d’Apple, la M1, les derniers iMac sortis par la compagnie américaine n’ont plus connu de nouvelle génération depuis 2020. Après trois années sans la moindre évolution, Apple pourrait ainsi annoncer une nouvelle génération, qui passerait d’une puce M1 à une puce M3.

Une gamme entière de processeurs dévoilée par Apple ?

Cette fameuse puce M3 serait également l’un des points clés de cette keynote surprise d’Apple. Près de trois ans après avoir dévoilé sa propre gamme de processeurs ARM, en 2020, la maque basée à Cupertino aurait décidé de dévoiler la totalité de la gamme de puces M3 en une seule soirée.

Ces processeurs made in Apple bénéficieront d’une finesse de gravure de 3 nanomètres, contre 5 pour les processeurs M2 actuellement utilisés. Une évolution de quelques nanomètres qui devrait donner un gain de puissance, mais également une autonomie plus performante. Les Apple Silico M3, M3 et M3 Max seraient respectivement dotés de 8, 12 et 16 cœurs, offrant un gain de puissance qui n’est pas négligeable aux ordinateurs qui en seront équipés à l’avenir.

Enfin, l’arrivée d’un nouvel iPad, voire de plusieurs d’entre eux, est également évoquée parmi les annonces probables de la marque à la pomme. Après avoir annoncé la sortie d’un nouveau styler Apple Pencil, l’entreprise américaine pourrait lancer de nouvelles tablettes, permettant le passage à une nouvelle génération pour certains modèles, comme l’iPad mini, dont la génération actuelle a plus de deux ans.